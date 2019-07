तसलीमा नसरीन ने ट्वीट कर कहा- 'भारत ही मेरा एकमात्र घर', 1 साल और रहने की मिली इजाजत

नई दिल्ली: भारत सरकार ने बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन को पड़ोसी देश में रहने की अनुमति अवधि फिर एक साल के लिए बढ़ा दी है. एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि स्वीडेन की नागरिक लेखिका के भारत में रहने की अनुमति अवधि शनिवार को जुलाई, 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई. 56 वर्षीय लेखिका, फिजिशियन, नारीवादी और मानवाधिकार कार्यकर्ता के भारत में प्रवास का परमिट वर्ष 2004 से लगातार बढ़ाया जा रहा है. तस्लीमा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से अनुरोध किया था. इसके अगले दिन 17 जुलाई को परमिट और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया.

बाद में तस्लीमा ने ट्विटर पर शाह से फिर अनुरोध किया. इसके बाद गृह मंत्रालय ने परमिट एक साल के लिए बढ़ा दिया. तस्लीमा ने 17 जुलाई को ट्वीट किया, "माननीय अमित शाह जी, मेरे निवास परमिट को बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद. लेकिन मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि मुझे केवल तीन माह का निवास परमिट दिया गया."

Twitter is so powerful!On July16 I tweeted my residence permit wasn't extended.On July17 it was extended,but only for 3months. So many Twitter friends requested MHA to extend it for longer period. It's extended for 1yr today.Thanks MHA to change decision. Love my Twitter friends

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने पांच साल के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुझे एक साल का विस्तार मिला. माननीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे भरोसा दिलाया था कि मुझे 50 साल का विस्तार मिलेगा. भारत ही मेरा एकमात्र घर है. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे."

Hon'ble @amitshah ji,I sincerely thank u for extending my residence permit. But I'm surprised it's only for 3M. I apply for 5yrs but I've been getting 1yr extension.Hon'ble Rajnathji assured me I wd get an extension for 50yrs.India is my only home.I'm sure u'll come to my rescue.

— taslima nasreen (@taslimanasreen) July 17, 2019