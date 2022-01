नई दिल्ली: देश में चल रहे 'Bulli Bai' विवाद के बीच इसी तरह का एक और अपमानजनक चैनल के सामने आने की खबर के बाद हड़कंप मच गया. दरअसल इस चैनल के जरिए कई महीनों से हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था. टेलीग्राम पर बने इस चैनल में सिर्फ हिंदू लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरें साझा की गई थीं.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस मामले से जुड़े कई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय ने चैनल को ब्लॉक कर दिया था. आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं केंद्र सरकार, इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए राज्यों के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है.

Channel blocked. Government of India coordinating with police authorities of states for action. https://t.co/kCB6Ys8TI2

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 5, 2022