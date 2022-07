Temjeng Imna Along की बीवी का नाम Google पर सर्च कर रहे लोग, मंत्री ने दिया मजेदार जवाब

Temjen Imna Along Wife On Google Search: कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उनके बारे में सोचकर ही चेहरे पर हंसी आ जाती है. ऐसी ही एक मजेदार घटना के बारे में जान लीजिए. दरअसल बड़ी संख्या में लोग नगालैंड (Nagaland) के मंत्री और बीजेपी (BJP) प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इम्ना अलॉन्ग की बीवी (Temjen Imna Along Wife) का नाम गूगल पर सर्च कर रहे है. जिसके बारे में जानने के बाद मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग (Temjen Imna Along) ने मजेदार जवाब दिया है. नगालैंड बीजेपी अध्यक्ष (Nagaland BJP President) तेमजेन इम्ना अलॉन्ग ने जवाब देते हुए कहा कि मैं अभी भी उसकी खोज कर रहा हूं.

मंत्री ने दिया गजब का जवाब

नगालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग ने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'गूगल सर्च मुझे उत्साहित करता है. मैं अब भी उसकी तलाश में हूं!'

Ayalee, @Google search excites me. I am still looking for her! pic.twitter.com/RzmmgyFFeq — Temjen Imna Along (@AlongImna) July 10, 2022

यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

गौरतलब है कि तेमजेन इम्ना अलॉन्ग के इस ट्वीट पर भी लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. नेहा नामक एक यूजर ने तेमजेन इम्ना अलॉन्ग से पूछा, 'आपको खाना बनाना आता है?'

Apko khana banana ata hai?https://t.co/gBAjVjUuEx — Neha S (@Neha_ns7777) July 10, 2022

'शादी हो तो गूगल को लड्डू भेजना'

वहीं मुकेश नामक एक यूजर ने लिखा कि सर, जब तलाश खत्म हो जाए तो सबसे पहले लड्डू गूगल को ही भेजना.

Sir, jab talaash khatam ho jaye to sabse pehle laddu @Google ko hi bhejna — MUKES S SURANA (@mukesssurana) July 10, 2022

छोटी आंख पर तेमजेन का बयान

बता दें कि हाल ही में नगालैंड बीजेपी अध्यक्ष तेमजेन इम्ना अलॉन्ग का पूर्वोत्तर के लोगों की छोटी आंख पर दिया बयान खूब वायरल हुआ था. तेमजेन इम्ना अलॉन्ग ने कहा था कि छोटी आंख होने का भी फायदा है. आंख में गंदगी कम जाती है. इसके अलावा कभी मंच पर लंबा कार्यक्रम चल जाए तो हम सो भी लेते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

LIVE TV