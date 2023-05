Pakistan के स्कूल में आतंकियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 7 टीचर्स को उतारा मौत के घाट

मरने वालों में चार शिया

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जिन 7 टीचर्स की मौत हुई है, उनमें से 4 टीचर शिया हैं. जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी, पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. इस घटना की वजह से पाराचिनार के लोग खौफ में हैं. अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. पाकिस्तान में चारों ओर इस हमले की कड़ी निंदा हो रही है, वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

#BreakingNews : Seven teachers gunned down in a school in Parachinar, near the Pak-Afghan border. Armed persons entered the school and opened fire in the staff room. Says Officials pic.twitter.com/T7sdPXdzVC

