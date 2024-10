एयर इंडिया प्लेन का हाइड्रोलिक फेल, 2 घंटे तक चक्कर लगाती रही फ्लाइट.. फिर ऐसे हुई लैंडिंग

Air India Flight: तमिलनाडु के त्रिची से शारजाह जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान (Air India Express Flight IX 613) में अचानक हाइड्रॉलिक सिस्टम में गंभीर खराबी आ गई. इसके बाद 2 घंटे तक इस फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई. आखिरकार इसे त्रिची एयरपोर्ट पर वापस उतारा गया. इस फ्लाइट में 140 यात्री सवार थे. यह तब हुआ जब पायलट ने पाया कि त्रिची से टेक ऑफ के बाद इसका हाइड्रॉलिक खराब हो गया है. इसके बाद पायलट ने इसे वापस त्रिची एयरपोर्ट पर उतारने की कोशिश कर दी और पायलट ने पूर्ण एमरजेंसी की जानकारी दे दी. इधर ग्राउंड स्टाफ समस्या का समाधान करने में जुटे रहे, ताकि यात्रियों को सुरक्षित उतारा जा सके.

फिलहाल फ्लाइट के हाइड्रोलिक सिस्टम के खराब होने की बात कही जा रही है. इसी बीच मौके पर रेक्स्यू टीम पहुंच गई. 20 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए. एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई. चौंकाने वाली बात यह है कि एयर पोर्ट लोकेशन पर चक्कर लगाते हुए यह फ्लाइट करीब ढाई घंटे तक दिखी. अच्छी बात यह रही कि इस फ्लाइट को लैंड करा लिया गया है.

इस फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग त्रिची एयरपोर्ट पर रात 8:14 बजे कराई गई. इसमें सवार सभी 140 यात्री सुरक्षित हैं. फ्लाइट की नॉर्मल लैंडिंग कराई गई है. बताया गया कि पहले विमान को हल्का बनाने के लिए ईंधन डंपिंग पर विचार किया जा रहा था. लेकिन आवासीय क्षेत्रों के ऊपर चक्कर लगाने की वजह से ऐसा नहीं किया गया. डीजीसीए पूरी स्थिति पर नजर रख रहा था. लैंडिंग गियर खुल रहा था. फ्लाइट सामान्य रूप से लैंड से हो गई है. एयरपोर्ट को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था.

#WATCH | Tamil Nadu: Air India flight from Trichy to Sharjah faced a technical problem (Hydraulic failure) and is rounding in air space to decrease the fuel before landing at Trichy airport. More than 20 Ambulances and fire tenders are placed at the airport to make sure no big… pic.twitter.com/rEiF6mSZz2

— ANI (@ANI) October 11, 2024