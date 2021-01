Kailash Vijayvargiya ने Mamata Banerjee की फोटो शेयर कर किया कमेंट, Nusrat Jahan ने किया पलटवार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव (Assembly Election) से पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. टीएमसी सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) को जवाब दिया है.

कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने अपने ट्विटर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वह सब्जी बनाती दिख रही हैं. फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'जो काम दीदी को 5 महीने बाद करना है! वो अभी से शुरू कर दिया!'

नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'कैलाश विजयवर्गीय का बयान प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं से घृणा करने वाला है. बीजेपी हर खाना बनाने वाली महिला का अपमान करती, जो परिवारों को खाना उपलब्ध कराती हैं और महत्वकांक्षी हैं. ममता बनर्जी वर्तमान में भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं. भाजपा ने एक बार फिर उनपर निशाना साधा और उन्हें गाली दी.'

Shri @KailashOnline 's comments are OUTRIGHT MISOGYNISTIC! @BJP4India crossed the mark by insulting every single woman who cooks, provides for families & has aspirations. @MamataOfficial is the only female CM in India at present & once again, BJP targets & abuses her. #Shameful https://t.co/5ZIetH6qPC

कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कई नेताओं ने निशाना साधा है. टीएमसी की लोक सभा सासंद कल्कली घोष दस्तीदार ने ट्वीट कर कहा, 'विजयवर्गीय की टिप्पणी गलत है और भाजपा के असली रंग दिखाओ. यदि आप एक महिला हैं और आपके पास एक्टीव राजनीति में शामिल होने की आकांक्षाएं हैं. तो याद रखें, हमारा देश भाजपा से इस तरह की गलतफहमी से ग्रस्त है जो महिलाओं को रसोई में वापस भेजने का प्लान बनाते हैं. कैलाश विजयवर्गीय के परिवार में महिलाओं के सम्मान की कमी की कल्पना नहीं की जा सकती.

If you are a woman & you have aspirations to join active politics, remember - our country is plagued with MISOGYNISTS from @BJP4India like these who plan to send women back to the kitchen.

Can't imagine the lack of respect that women in @KailashOnline's family must be facing! https://t.co/fdtdCCwOOp

— Dr. KakoliGDastidar (@kakoligdastidar) January 2, 2021