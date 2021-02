Disha Ravi की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी-अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उठाए सवाल, जानें किसने क्या कहा

नई दिल्ली: टूलकिट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि (Disha Ravi) की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं. केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया है, जबकि प्रियंका गांधी ने शायरी लिखते हुए केंद्र पर तंज कसा.

दिशा रवि (Disha Ravi) की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 'डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से.' इसके साथ उन्होंने 3 हैशटैग (#ReleaseDishaRavi #DishaRavi #IndiaBeingSilenced) लगाकर दिशा की रिहाई की मांग की.

अरविंद केजरीवाल ने लिखा, '21-वर्षीय दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है. अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है.'

Arrest of 21 yr old Disha Ravi is an unprecedented attack on Democracy. Supporting our farmers is not a crime.

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने लिखा, 'यदि माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 वर्षीया छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है. चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है.' उन्होंने आगे लिखा, 'भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है. मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं.'

दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने लिखा, 'दिशा रवि, जलवायु कार्यकर्ता. क्या देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से उसकी सुरक्षा को खतरा है? क्या देश इतना विपरित है कि 22 साल की कार्यकर्ता से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? क्या देश इतना असहिष्णु है कि वह किसानों के साथ खड़े युवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता है? क्या यह 'बदलाव' मोदीजी चाहते थे?'

Disha Ravi

Climate Activist

Is the state so weak that a tweet threatens its security ?

Is the state so paranoid that a 22 year is a national security threat ?

Is the state so intolerant that it cannot tolerate youth standing with farmers ?

Is this the “badlav” Modiji wanted?

