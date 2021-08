Pune: ट्रैफिक पुलिस ने दिखाया गजब एक्शन, बाइक के साथ राइडर को क्रेन से हवा में उठाया

पुणे: देश के ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक की समस्या है. इस समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट जरूरी नियम बनाता है. ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए कई बार ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आकर सख्ती भी दिखाती है. कुछ ऐसी ही खबर महाराष्ट्र के पुणे से आई है, जहां पुलिस ने नो पार्किंग एरिया में खड़ी बाइक के साथ बाइक सवार को भी क्रेन से उठा लिया. इस घटना का फोटो वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को जमकर घेरा.

मामले को तूल पकड़ता देख ट्रैफिक पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि बाइक सवार ने नो पार्किंग जोन में बाइक खड़ी की थी, जब बाइक को क्रेन से उठाया जा रहा था तभी बाइक सवार उसपर जबरदस्ती बैठ गया. इस पूरे घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

I spoke to the man. He has no complaint against anyone. The vehicle was already towed & when it was in the air, he came running, jumped & sat on it. It happened suddenly but the labourers should've taken care. We've removed them from duty for now: Rahul Shrirame, DCP Traffic Pune pic.twitter.com/nfiZNFfHzq

