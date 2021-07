UP: 2 साल की मासूम ने दिखाई गजब की समझदारी, सूझबूझ से बचाई बेहोश मां की जान

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुरादाबाद (Moradabad) में 2 साल की बच्ची ने गजब की समझदारी दिखाते हुए अपनी मां की जान बचा ली. बेहोश मां की मदद करने में असहाय बेटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ की कॉन्स्टेबल को उसकी उंगली पकड़कर अपनी मां के पास ले आई, जिसके बाद महिला को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. 2 साल की बेटी के अलावा महिला के साथ 6 महीने की एक दुधमुंही बच्ची भी थी.

बता दें कि 2 साल की छोटी बच्ची की समझदारी के बारे में जानकर सभी हैरान हैं. ये मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय (Viral News) बना हुआ है. मासूम ने समय रहते अपनी मां को मदद दिलवाई.

ये भी पढ़ें- आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार, आसमान छू रहे इन जरूरी चीजों के दाम

सीनियर आरपीएफ ऑफिसर मनोज कुमार ने बताया कि हमारे स्टाफ को एक बच्ची मिली, जो उन्हें अपनी बेहोश मां के पास ले गई. पीड़िता के सभी चेकअप हो गए हैं. एंबुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करवाया गया, वहां उनका इलाज जारी है.

Moradabad | 2-year-old child saves the life of mother who fainted at a railway station.

Our staff found a child who led them to a spot where his mother was unconscious. Checkup was done & ambulance was called. She is admitted in the hospital: Manoj Kumar, senior RPF officer pic.twitter.com/PcguiA45SJ

— ANI UP (@ANINewsUP) July 4, 2021