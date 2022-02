UP: CM योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, बोले- 70 साल का तोड़ दिया रिकॉर्ड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने गुरुवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई. इस दौरान बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग (BJP Theme Song for UP Election) 'यूपी में योगी...' रिलीज किया और यूपी सरकार के 5 साल के कामकाज को प्रस्तुत करती एक फिल्म (Yogi Govt Report Card) भी दिखाई.

70 साल में जो नहीं हुआ वो कर दिखाया: सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, 'बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया है, ये बताना मेरा परम दायित्व है.' उन्होंने कहा, 'बीते 5 साल में यूपी ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं. यूपी की अर्थव्यवस्था सातवें स्थान पर थी और 70 सालों में जो काम नहीं हुआ, उसे हमने 5 साल में 2 नंबर पर लाने में सफलता प्राप्त की. यूपी की प्रतिव्यक्ति आय 45 हजार वार्षिक थी, ये बढ़कर अब 94 हजार हो गई है. 2015-18 में वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ था, ये अब 6 लाख करोड़ हो गया है.'

कोरोना काल के काम को दुनिया ने सराहा: यूपी सीएम

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि कोरोना काल में जीवन और जीविका को बचाने के लिए हमने जो किया, उसे दुनिया ने सराहा. उन्होंने कहा,'हमारे यहां के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा गए थे, हमने उन्हें लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया. यूपी के 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को सफलतापूर्वक उनके घर तक पहुंचाने और खाने-पीने की व्यवस्था की.'

'18 साल से ज्यादा उम्र के सभी को लगी वैक्सीन'

कोरोना काल की चुनौतियों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार लगातार मरीजों को हर सुविधा उपलब्‍ध कराने में जुटी रही है. कोरोना वैक्‍सीन की पहली और दूसरी डोज ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को लगाई जा चुकी है. सीएम योगी ने कहा, 'यूपी के 18 साल के सभी पात्र व्यक्तियों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है. 70 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली है. 60 साल से ऊपर के 15 लाख 38 हजार 992 लोगों ने प्रीकॉशन डोज लगवा ली है.'

तीसरी लहर को कर चुके हैं नियंत्रित: योगी आदित्यनाथ

कोरोना की तीसरी लहर पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, 'हम कोविड-19 की तीसरी लहर को भी नियंत्रित कर चुके हैं. एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार थी, जो अब घटकर 41 हजार रह गई है. देशभर में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तरप्रदेश है.

'1.5 लाख पुलिसकर्मियों की पारदर्शी तरीके से भर्ती'

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा, 'हमारी सरकार में 1.50 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई और 86 हजार पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया गया. महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 5 साल में 3 गुना बढ़ी है. इसके साथ ही हमने पुलिस के आधुनिकीकरण पर काम किया.' सीएम योगी ने कहा, 'पहले यूपी के 75 जनपदों में 2 सायबर थाने थे. इसके अलावा एफएसएल की लैब नहीं थी और फॉरेंसिक जांच के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना होता था. आज यूपी में 6 एफएसएल लैब कार्यशील हैं और 18 बन रहे हैं.'

5 साल में नहीं हुई कोई दंगा: योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि बसपा सरकार में 364 दंगे प्रदेश में हुए. सपा सरकार में 2012 से 2017 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए. बीते 5 साल में कोई दंगा या आतंकी घटना नहीं हुई. उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जहां पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ और यह हमारी सरकार में हुआ है. इसके अलावा कोई आतंकी घटना नहीं हुई है.' उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो डेस्क सफलतापूर्वक काम कर रही हैं.'

5 साल में अपराधिक मामलों में आई कमी

सीएम योगी ने कहा, 'यूपी में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार डकैती 58 फीसदी, हत्या 23 फीसदी, फिरौती 53 फीसदी और बलात्कार के मामलों में 45 फीसदी की कमी आई है. पिछले 5 साल में 694 पेशेवर अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई.' उन्होंने आगे कहा, 'माफिया जो बेटी-बहनों की सुरक्षा के लिए खतरे थे, उनकी 2046 करोड़ की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया.'

यूपी में सात चरणों में होगा विधान सभा चुनाव

बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार 403 विधान सभा सीटों पर सात चरणों में चुनाव होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी. यूपी में विधान सभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. इसके बाद 14 फरवरी को दूसरे चरण में 55 सीटों पर, 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें तथा अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा.

