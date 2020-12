UP Police ने शेयर किया कभी न भूलने वाला OTP- 112, Virender Sehwag भी कर चुके हैं ऐसा ट्वीट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूपी पुलिस (UP Police) ने लोगों को एक ओटीपी (OTP) याद रखने की नसीहत दी है, जिसकी मदद से आपात स्थिति में कोई परेशानी नहीं होगी. इससे पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम की हार के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक भूलने वाले ओटीपी को शेयर किया था, जो काफी चर्चा में रहा था. यूपी पुलिस का ट्वीट उसी तर्ज पर है.

बता दें कि यूपी पुलिस (UP Police) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करके लोगों को 112 नंबर कभी भी न भूलने की अपील की. ट्वीट में यूपी पुलिस ने कहा कि 112 नंबर हमेशा याद रखने से आप आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रहेंगे.

यूपी पुलिस (UP Police) के ट्वीट में लिखा है, 'यूपी 112- वन टाइम पासवर्ड जो यूपी में आपको हमेशा सुरक्षा की पारी में जीत दिलाएगा. कृपया इसे अपने स्पीड डायल में सेव करें और इसे शेयर करें. इसके हैक होने का कोई रिस्क नहीं है!'

UP 112- The one time password which will always make you win your innings of safety in UP.

Kindly save it in your speed dial & sharing it has no risk of getting hacked !#INDvsAUSTest #INDvsAUS #UPPolice pic.twitter.com/rbIkaZWbdU

— UP POLICE (@Uppolice) December 19, 2020