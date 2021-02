चमोली आपदा से आहत हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत, मैच के बीच पीड़ितों के लिए ये ऐलान

नई दिल्ली: चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही हुई है. इस हादसे के बाद मलबे में दबे 14 के शव बरामद किए जा चुके हैं. 15 को बचा लिया गया है. जबकि अभी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं. इस भयंकर तबाही में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है. रातभर सेना और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है. टनल में अब भी बचाव कार्य जारी है. इस घटना से भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने गहरा दुख व्यक्त किया है. ऋषभ पंत ने इस दुख की घड़ी में हादसे में पीड़ित लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है.

पूरी मैच फीस देंगे ऋषभ पंत

पंत ने रविवार देर शाम एक ट्वीट करते हुए लिखा, ''उत्तराखंड में लोगों की जान जाने से बेहद दुखी हैं. मैं अपनी मैच फीस को बचाव कार्य में देने का ऐलान करता हूं और लोगों से भी यह अपील करता हूं कि वो भी दुख की इस घड़ी में पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आएं.''

Deeply pained by the loss of life in Uttarakhand. Would like to donate my match fee for the rescue efforts and would urge more people to help out.

