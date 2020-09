दिसंबर से दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 45 मिनट, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने ट्वीट कर दिखाया नजारा

दिल्ली-मेरठ के बीच लगातार सफर करने वालों के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ताजा ट्वीट सपने के साकार होने की तस्वीर है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा. इसके बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 45 मिनट में तय हो जाएगी. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रगति का हाईवे सुगम यातायात के साथ प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाने वाला है.

केंद्रीय मंत्री ने रविवार रात करीब आठ बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे के पहले चरण का वीडियो अपने ट्विटर एकाउंट पर अपलोड कर जानकारी दी कि प्रगति का हाईवे दिसंबर में तैयार होगा.

Delhi-Meerut Expressway will be completed by December 2020. It will further ease traffic and reduce pollution in Delhi/NCR. The aerial video gives us the glimpse of its ongoing and completed work. #PragatiKaHighway pic.twitter.com/TEqX0N0VHI

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 30, 2020