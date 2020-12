RSS के पहले प्रवक्ता बाबूरावजी वैद्य का 97 वर्ष में निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोक

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पहले प्रवक्ता और वरिष्ठ विचारक माधव गोविंद वैद्य का शनिवार को 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. संगठन के अंदर उन्हें बाबूरावजी वैद्य के नाम से जाना जाता था. वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. नागपुर में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. 20 दिसंबर की सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके निधन की खबर उनके बेटे और RSS के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी.

प्रधानमंत्री ने जताया शोक

बाबूरावजी वैद्य के निधन पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'श्री एमजी वैद्य एक जाने-माने लेखक और पत्रकार थे. उन्होंने दशकों तक RSS के लिए योगदान दिया. BJP को मजबूत करने के लिए काम किया. उनके निधन से दुखी हूं. परिवार के साथ संवेदनाएं".

Shri MG Vaidya Ji was a distinguished writer and journalist. He contributed extensively to the RSS for decades. He also worked to strengthen the BJP. Saddened by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2020