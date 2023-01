Jokes: पति-पत्नी के इन मजेदार चुटकुलों को पढ़ नहीं रुकेगी हंसी, मिल ना होने दें हंसने का मौका

Majedar Chutkule: अच्छे स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स की माने, तो हंसते रहने से मेंटल स्ट्रेस दूर होता है. इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है. हम चाहते हैं कि हमारे रीडर्स अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय हंसने-खिलखिलाने के लिए निकाल लें. इसलिए हम अपने पाठकों को हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

1. पत्नी- सुना है स्वर्ग में पति के साथ पत्नी को नहीं रहने देते...!

पति- सही सुना है, इसलिए तो उस जगह को स्वर्ग कहते हैं...!

2. पत्नी अपने पति मोनू से- एक बात बताइए...

संता- पूछो...

पत्नी- ये सारे मर्दों को ताश खेलना क्यों अच्छा लगता है?

संता- क्योंकि वो उसमें बेगम को उठाकर जोर से पटक सकते हैं...

बस तब से पत्नी ने बेचारे पति के ताश भी बंद करवा दिए..

3. पत्नी- ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही.

पति- अरे भारी वर्षा की वजह से ट्रेन लेट है.

पत्नी- वर्षा इतनी भारी है, तो वर्षा को ट्रेन से उतार क्यों नहीं देते?

4. जब अंग्रेजी के सवाल में फंसी पत्नी..

पत्नी: एक बताओ 'I am going to toilet' का क्या मतलब होता है?

पति: मैं शौचालय जा रहा हूं.

पत्नी: ऐसे कैसे जाएगा.. पहले इसका मतलब बता कर जा...जिससे भी पूछो उसको शौचालय लग जाती है.

5. पति- पत्नी पार्टी में जाते हैं...

पत्नी- आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे

पति- अरे मैं माचिस लाना भूल गया...

पत्नी- अरे मैं डांस की बात कर रही हूं.

पति- हां, लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे.

डिस्क्लेमरः ये चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं. हमारा मकसद केवल लोगों को हंसाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है.