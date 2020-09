हाथरस गैंगरेप केस: कंगना बोली- दुष्कर्मियों को सार्वजनिक रूप से गोली मार दो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म का शिकार युवती का दिल्ली में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने से लोगों में काफी आक्रोश है. जहां प्रदेश में सभी विपक्ष दलों ने मामले को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है, वहीं इस मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है.

हाथरस गैंगरेप: हैवानों ने पीड़िता की गर्दन तोड़ी, DM ने जीभ काटने वाली बात को गलत बताया

अभिनेत्री कंगना ने ट्वीट किया है कि इन दुष्कर्मियों को सार्वजनिक रूप से गोली मार देनी चाहिए. इन सामूहिक दुष्कर्मों का क्या समाधान है, जिनकी संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है. यह इस देश के लिए कितना दुखद और शर्मनाक दिन है. हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा करने में विफल रहे.

Shoot these rapists publicly, what is the solution to these gang rapes that are growing in numbers every year? What a sad and shameful day for this country. Shame on us we failed our daughters.

