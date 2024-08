kanpur Train Accident: कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

प्रवीन पांडे/कानपुर: कानपुर में शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे ट्रेन हादसा हो गया. गाड़ी संख्या 19168 साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए. ये हादसा भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के पास हुआ. ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी. गनीमत ये रही कि इस हादसे में घटनास्थल से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. ट्रेन हादसे की जानकारी मिलते ही देर रात ही घटना स्थल पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे. हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है. लोको पायलट का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बोल्डर इंजन से टकराया था, जिसके कारण इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त-मुड़ हो गया था.

इस हादसे में कई लोगों को मामूली चोटें आई है. सभी यात्रियों को घर पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे है. घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस को बुलाया गया. वहीं यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए बसों को भी बुलाया गया जिसमें यात्रियों को बिठाकर दूसरे रेलवे स्टेशन या उनके गंतव्य तक छोड़ा जाएगा. जिला प्रशासन ने यात्रियों को कानपुर सेंट्रल पहुंचाया गया है. रेलवे ने नई ट्रेन की व्यवस्था की है. यात्रियों को उनके गतंव्य पहुंचाया जा रहा है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मिडिया एक्स पर लिखा-

The engine of Sabarmati Express (Varanasi to Amdavad) hit an object placed on the track and derailed near Kanpur at 02:35 am today.

Sharp hit marks are observed. Evidence is protected. IB and UP police are also working on it.

No injuries to passengers or staff. Train arranged…

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 17, 2024