UP MLC Election BJP List : बीजेपी ने विधानपरिषद की सीटों के लिए प्रत्याशियों का किया ऐलान

UP MLC Election BJP List 2023 : उत्तर प्रदेश विधानपरिषद चुनाव (UP Vidhan Parishad Chunav) बसपा ने भी इन सीटों पर तैयारी तेज कर दी है.यूपी में स्नातक और शिक्षक खंड के MLC चुनाव की वोटिंग 30 जनवरी और मतगणना 2 फ़रवरी को होगी. UP शिक्षक स्नातक खंड एमएलसी चुनाव के लिए BJP ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, इसमें कई नए पुराने चेहरे हैं. बरेली-मुरादाबाद स्नातक सीट से जयपाल सिंह को मैदान में उतारा गया है. कानपुर-उन्नाव स्नातक सीट से अरुण पाठक को चुनाव लड़ाया जाएगा. गोरखपुर-अयोध्या स्नातक सीट पर देवेन्द्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है.कानपुर-उन्नाव शिक्षक सीट से वेणु भदौरिया और झाँसी-प्रयागराज शिक्षक बाबूलाल तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया गया है.

अरुण पाठक राजनीति में सक्रियता के साथ पेशे से शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं.वो लंबे समय से कानपुर में बीजेपी से जुड़े रहे हैं. बीएनएसडी इंटर कॉलेज (BNSD Inter College Kanpur) कानपुर से उन्होंने केमिस्ट्री विषय में अध्यापन कार्य किया है. अरुण पाठक इससे पहले 2015 में कानपुर की स्नातक सीट पर विधान परिषद सीट से निर्वाचित हुए थे. वेणु रंजन भदौरिया भाजपा प्रदेश सह संयोजक एवं साहित्य एवं प्रचार सामग्री विभाग से जुड़े हैं.

कानपुर, उन्नाव और कानपुर देहात को मिलाकर स्नातक सीट पर हुए विधान परिषद चुनाव (graduate MLC seat) में पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी मानवेंद्र स्वरूप को हराकर स्वरूप परिवार का इस सीट पर लंबे समय से चला आ रहे कब्जे को तोड़ा था. जबकि शिक्षक सीट पर कानपुर नगर, कानपुर देहात औऱ उन्नाव सीट को मिलाकर हुए चुनाव में राज बहादुर चंदेल ने हेमराज गौड़ को हराया था.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ये जानकारी दी. सोमवार को 19 उम्मीदवारों ने विधानपरिषद सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए थे. 9 जनवरी को गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक से देवेंद्र प्रताप सिंह और कानपुर खंड शिक्षक से डॉक्टर दिवाकर मिश्रा ने नामांकन भरा था. गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक से निर्दलीय प्रत्याशी विपिन विहारी शुक्ला, अखंड प्रताप सिंह, अविनाश प्रताप और सरजू प्रसाद धर दुबे ने नामिनेशन फाइल किया था.

कानपुर खंड स्नातक से निर्दलीय नेहा सिंह, राजेश कुमार अहिरवार और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने नामांकन भरा था. वहीं बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट से विश्वनाथ, इलाहाबाद-झांसी खंड शिक्षक क्षेत्र से निर्दलीय डॉक्टर हरिओम बादल, राम कृष्ण शर्मा, अशोक कुमार राठौर और इमरान अहमद ने अपना पर्चा दाखिल किया था. कानपुर शिक्षक सीट से निर्दलीय विनोद कुमार, भुवनेश भूषण और समाजवादी पार्टी की प्रियंका यादव ने नामांकन कराया था.

उधर, यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी गई हैं. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के ये बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से शुरू होंगे और 4 मार्च को खत्म हो जाएंगे.ऐसे में अगर मार्च तक ओबीसी आरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट दे देता है तो फिर अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं.

