UP के 17 मेयर में से 14 के पास बेशुमार दौलत, यहां देखें अपने महापौर का क्रिमिनल रिकॉर्ड और पढ़ाई-लिखाई

UP New Mayors: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव (UP Nagar Nikay Chunav Result 2023) की मतगणना हो चुकी है और नतीजे भी घोषित किए जा चुके हैं. इस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रचंड जीत हासिल की है. मेयर की सभी सीटों पर बीजेपी (BJP) ने जीत दर्ज की है. यूपी राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार 17 में से छह सीटों पर महिला मेयर प्रत्याशियों ने परचम लहराया हैं. अन्य सीटों पर पुरुषों ने जीत हासिल की है. आज हम आपको सभी नवनिर्वाचित महापौर के बारे में जानकारी देंगे. उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, संपत्ति और उनपर दर्ज आपराधिक मामले समेत कई बातें बताने जा रहे हैं.

राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, 17 नए मेयर्स में 2 (11.76 फीसदी) इंटर, 9 (52.94 फीसदी) स्नातक और 6 (35.29 फीसदी) नवनिर्वाचित मेयर ने परास्नातक की पढ़ाई की है.

निकाय का नाम मेयर का नाम शैक्षिक योग्यता अयोध्या गिरीश पति त्रिपाठी परास्नातक अलीगढ़ प्रशांत सिंघल स्नातक आगरा हेमलता दिवाकर स्नातक कानपुर प्रमिला पाण्डेय इंटर गाजियाबाद सुनीता दयाल स्नातक गोरखपुर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव परास्नातक झांसी बिहारी लाल आर्य स्नातक प्रयागराज उमेश चन्द्र गणेश केशरवानी स्नातक फिरोज़ाबाद कामिनी राठौर परास्नातक बरेली डॉ. उमेश गौतम स्नातक वृन्दावन-मथुरा विनोद कुमार अग्रवाल परास्नातक मेरठ हरिकान्‍त अहलूवालिया स्नातक मुरादाबाद विनोद अग्रवाल इंटर लखनऊ सुषमा खर्कवाल स्नातक वाराणसी अशोक कुमार तिवारी स्नातक शाहजहांपुर अर्चना सिंह परास्नातक सहारनपुर अजय कुमार परास्नातक

चल-अचल संपत्तियों की जानकारी

राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, एक मेयर के पास 25 लाख तक की अचल संपत्ति, एक के पास 25-50 लाख तक, एक अन्य के पास 50 लाख से 1 करोड़ और 14 मेयर्स के पास एक करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी है. वहीं, दो के पास पचीस लाख तक की संपत्ति है, जबकि एक के पास पचीस लाख से पचास लाख, पांच के पास पचास लाख से एक करोड़ और नौ प्रत्याशियों के पास एक करोड़ से अधिक की चल संपत्ति है.

कितनों का है क्रिमिनल रिकॉर्ड?

वहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो दो मेयर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 15 (88.24 फीसदी) पर कोई आपराधिक मामले नहीं है. इसके अलावा इनकी उम्र की बात करें तो एक नवनिर्वाचित मेयर की उम्र 21-35 साल के बीच है. 2 की उम्र 36-45, जबकि 7 की उम्र 46-60 और 7 की उम्र 60 साल से ऊपर है.

