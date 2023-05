Lucknow New Mayor:लखनऊ में बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुषमा खर्कवाल की जीत, जानिए कितने वोट से सपा प्रत्याशी को हराया

Lucknow New Mayor: सुषमा खर्कवाल लखनऊ की नई मेयर होंगी. उन्होंने सपा प्रत्याशी वंदना मिश्रा को करारी शिकस्त दी है. खर्कवाल ने दो लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है.