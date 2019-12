CAA को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन पर सियासत, अखिलेश यादव ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार

लखनऊ: CAA को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन पर अब सियासत शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने प्रदेश में हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अखिलेश यादव ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए दंगे फैलाए जा रहे हैं. दंगों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है. बीजेपी अर्थव्यवस्था, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह फेल साबित हुई है.

Akhilesh Yadav, ex-CM & SP leader: As far as riots are concerned, those inciting riots are sitting in the govt itself. Only those sitting in the govt will be benefitted by riots. BJP is deliberately spreading hatred, scaring people. They have failed on the front of real issues. pic.twitter.com/Q37p8FZ681

— ANI UP (@ANINewsUP) December 22, 2019