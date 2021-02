Weather Alert: दिल्ली-यूपी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज, मसूरी में बिछी सफेद चादर

देहरादून: उत्तराखंड, हिमाचल समेत दिल्ली-NCR में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. इस बदलते हुए मौसम ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश और बर्फबारी हो रही है. मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड फिर से वापस लौटती हुई दिख रही है.

Weather Report: भीगा-भीगा रहेगा फरवरी का पहला हफ्ता, यूपी के कई हिस्सों में बारिश के आसार

गंगोत्री-यमुनोत्री में पारा माइनस- 5 तक पहुंचा

उत्तराखंड के उत्तराकाशी में बर्फ की परत से जमीन ढकी हुई नजर आ रही है. भारी बर्फबारी के चलते कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हो गया. गंगोत्री और यमुनोत्री में पारा माइनस 5 तक पहुंच गया. गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप बंद, चकराता, हर्षिल, कनासर ,खरसाली, औली, मसूरी में भारी बर्फबारी हुई. गुरुवार देर रात तक देहरादून में बारिश जारी रही.

उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी

कुमाऊं मंडल के मुंसियारी, पिथौरागढ़, चंपावत समेत कई जगह पर बारिश और बर्फबारी हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है. बर्फबारी के चलते पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी कई स्थानों पर बर्फ हटाने की कोशिश करते नजर आए. गुरुवार को उत्तराखंड के मसूरी में बर्फबारी हुई. हालांकि बारिश की वजह से बर्फ ज्यादा देर नहीं टिक सकी. धनोल्टी, चकराता में ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढंक गईं.

बारिश और ओलावृष्टि और हिमपात के आसार

मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले दो दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा. इस दौरान देहरादून और हरिद्वार समेत आसपास के इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. पर्वतीय क्षेत्रों में चोटियों पर हल्का हिमपात होने के आसार हैं.

लखनऊ में मौसम ने बदला रूख

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार को आंधी के साथ तेज़ बारिश ने मौसम को बदल दिया है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि यूपी के कई हिस्सों मे बारिश होगी. राजधानी में लगातार हो रही तेज़ बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है.

दिल्ली के कई इलाकों में हुई रुक-रुककर बारिश, कश्मीर में भारी बर्फबारी

वहीं, दिल्ली के कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश हुई. गुरुवार को कश्मीर में ताजा बर्फबारी देखने को मिली. डोडा जिले में हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई. बर्फ गिरने के बाद पर्यटकों के बीच में खुशी की लहर है.

Light rain/snow are likely over parts of Ladakh, Himachal and Uttarakhand during next 24 hours. Light rain and Thunderstrom with lightning are likely over East UP, north MP, Bihar, Jharkhand and north Chhattisgarh during next 24 hours. pic.twitter.com/0Y6PEBeyRs

— India Meteorological Department (@Indiametdept) February 5, 2021