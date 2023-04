Asad Postmortem Report: 59 राउंड गोलियां चलीं पर तीन गोलियों में हो गया असद-गुलाम का काम तमाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा

Asad and Ghulam Encounter: उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Hatyakand) के आरोपी माफिया अतीक (Mafia Atique Ahmed) के खिलाफ योगी सरकार (Yogi Government) की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में गुरुवार को माफिया के बेटे असद और शूटर गुलाम (Asad and Ghulam Encounter by UP STF) को यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है. देर रात 2 बजे तक दोनों आरोपियों के शव का पोस्टमार्टम चला. पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाए गए हैं.

असद को लगी दो गोली

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोस्टमार्टम के दौरान 3 डॉक्टरों का पैनल शामिल रहा. डॉक्टरों की टीम ने असद और गुलाम के शरीर से एक-एक गोली बरामद की है. पीएम रिपोर्ट के मुताबिक, असद अहमद को दो गोलियां लगी हैं. एक गोली पीछे से पीठ में लगकर दिल और सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई. वहीं, दूसरी गले में जाकर फंस गई. जबकि शूटर गुलाम को सिर्फ एक गोली लगी, जो पीठ से दिल व सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई. गोली लगने से ही दोनों की मौत हुई है.

पांच घंटे तक चला पोस्टमार्टम

पैनल में डॉ. शैलेश गुप्ता, डॉ. नीरज सिंह और डॉ. राहुल पारासर शामिल रहे. डॉक्टरों ने रात करीब 9 बजे पोस्टमार्टम शुरू किया था, जो रात करीब 2 बजे तक चला. दोंनों शवों के पोस्टमार्टम करने में करीब 5 घंटे का वक्त लगा. इस दौरान पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है. वहीं, देर रात तक दोनों ही शवों को लेने के लिए परिवार से कोई नहीं आया. पोस्टमार्टम हाउस के आसपास भारी फोर्स तैनात की गई है.

देर शाम असद का शव लेकर प्रयागराज पहुंचेगी पुलिस

जानकारी के मुताबिक, पुलिस प्रशासन दोपहर 12 बजे के करीब असद के शव को पोस्टमार्टम हाउस से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी. देर शाम तक प्रयागराज पहुंचकर अतीक के ससुर को शव सुपुर्द किया जाएगा. बता दें कि अभी तक असद के नाना और मौसा के शव लेने जाने की खबर थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने यह फैसला लिया. वहीं शूटर गुलाम के परिवारजनों ने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया है.

