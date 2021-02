Farmers Protest: आज के चक्का जाम के पीछे क्या है वजह, किसे छूट, किसे परेशानी? जानिए सबकुछ

नई दिल्ली: अब से कुछ ही देर में किसानों का चक्का जाम शुरू होने वाला है. कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह चक्का जाम बुलाया है. दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में चक्काजाम करेंगे. दोपहर 12 से 3 के बीच होने वाले इस चक्काजाम के दौरान एंबुलेंस और स्कूल बस जैसी जरूरी सर्विसेस को छूट रहेगी. इस चक्का जाम की तैयारी जहां किसानों ने की है, वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात है.

कितने संगठन करेंगे चक्का जाम

आज होने वाले चक्काजाम में 40 किसान संगठनों शामिल होंगे. संयुक्त किसान मोर्चा ने ये चक्काजाम बुलाया है. शनिवार दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्काजाम रहेगा. इस दौरान गाड़ियों को चलने नहीं दिया जाएगा. सभी नेशनल और स्टेट हाइवे को जाम किया जाएगा. जबकि एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को इसमें छूट दी जाएगी.

यूपी-उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम, किसान संगठनों ने बताई ये बड़ी वजह

क्यों बुलाया गया देशव्यापी चक्काजाम?

सरकार द्वारा पेश किए बजट में किसानों की मांग की अनदेखी करने और दिल्ली की सीमा पर हो रहे आंदोलन की जगहों पर इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ ये चक्काजाम बुलाया गया है. किसान संगठनों की मानें तो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के बाद से कई किसानों के ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. दिल्‍ली बॉर्डर के आसपास की जगहों को पूरी तरह ब्लॉक किया जा रहा है. इन सबके खिलाफ किसान संगठन मुखर होकर ऐसा कर रहे हैं.

किसान क्यों कर रहे हैं ऐसा?

भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को एक नया आयाम दिया है. उन्हीं के आव्हान पर पूरे देश में आज चक्का जाम किया जाएगा. 12 से 3 बजे तक चलने वाले चक्काजाम के दौरान जिन गाड़ियों को रोका जाएगा, उन्हें खाना और पानी दिया जाएगा. साथ ही बताया जाएगा कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है. इस दौरान इमरजेंसी और जरूरी सर्विसेस जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को न रोकने का फैसला किसान संगठनों ने लिया है. कहा ये भी जा रहा है कि दोपहर 3 बजे चक्‍काजाम खत्‍म होने के बाद एक साथ एक मिनट तक किसान गाड़ियों के हॉर्न बजाकर विरोध जताएंगे.

Security tightened in Delhi-NCR in view of 'Chakka Jaam' call by farmers; visuals from Loni border (Ghaziabad) where drone is being used to monitor the situation.

Around 50,000 personnel of Delhi Police, Paramilitary & Reserve Forces deployed in Delhi-NCR, as per Delhi Police pic.twitter.com/wikAnHnXLy

— ANI (@ANI) February 6, 2021