Gold Price: सोने के रेट में भारी गिरावट, यकीन नहीं करेंगे दिवाली से पहले इतने हजार सस्ता हुआ गोल्ड, जानें आज का भाव

Gold and Silver Price Today: दिवाली, छठ पूजा जैसे त्योहरों को देखते हुए सर्राफा बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है. इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है. दीवाली से पहले सोने के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. दीवाली-धनतेरस से पहले घरेलू बाजारों में गोल्ड-सिल्वर की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से दाम भी बढ़ते हैं. पिछले कुछ हफ्तों में डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई थी, जिसके चलते सोना कमजोर हुआ था.

बुधवार की सुबह 9.22 बजे सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने में .0.24% या 113 रुपये की गिरावट आई थी और यह 47,509 रुपये के स्तर पर दिख रहा था. पिछले सत्र में यह 47,622 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था. इसका एवरेज प्राइस 47,526 रुपये है.

करीब 3000 रुपये सस्ता मिल रहा सोना

बता दें कि पिछले साल दिवाली के दौरान सोने की कीमत 50,625 रुपये/ग्राम थीं, आज सोना 47, 513 पर है. ऐसे में आज सोना आपको रिकॉर्ड लेवल से करीबन 3000 रुपये सस्ता मिल रहा है. कल गुरुवार (04 नवंबर) को दिवाली है. इस दौरान सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है. अगर आप भी सोने की खरीदारी करना चाह रहे हैं तो आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. यानी आज आपको सोना खरीदना सस्ता पड़ सकता है.

सोना हुआ सस्ता: धनतेरस पर जी भर खरीदें Gold, दिवाली बाद नहीं मिलेगा मौका, बाजार जाने से पहले चेक करें आज के रेट

लखनऊ सर्राफा बाजार में 3 नवंबर को सोने की कीमत में गिरावट रही. सोना 290.0 रुपये की गिरावट के साथ 48,750.0 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. 2 नवंबर को भाव 49,040.0 रुपये पर बंद हुआ था. चांदी 1,610.0 रुपये गिर कर 1,610.0 रुपये प्रति किलोग्राम पर बोली गई। पिछला बंद भाव 66,330.0 रुपये प्रति किलोग्राम का था.

Gold Price Today: कीमतें बढ़ने के बाद भी यूपी में खूब बिक रहा सोना, आंकड़े जान हो जाएंगे हैरान

ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. (The above gold rates are indicative and do not include GST, TCS and other levies).

कैसे जानें सोने की शुद्धता

ISO (Indian Standard Organization) द्वारा सोने की शुद्धता पहचानने के लिए हॉल मार्क दिए जाते हैं. 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999, 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है. ज्यादातार सोना 22 कैरेट में बिकता है, वहीं कुछ लोग 18 कैरेट का इस्तेमाल भी करते हैं. कैरेट 24 से ज्यादा नहीं होता, और जितना ज्यादा कैरेट होगा, सोना उतना ही शुद्ध कहलाता है.

जानें क्या है 22 और 24 कैरेट में अंतर?

24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91 प्रतिशत शुद्ध होता है. 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किया जाता है. जबकि 24 कैरेट सोना शानदार होता है, लेकिन उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते. इसलिए ज्यादातर दुकानदार 22 कैरेट में सोना बेचते हैं.

मिस्ड कॉल से जानें भाव

22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कुछ ही देर में SMS के जरिए रेट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा लगातार अपडेट्स की जानकारी के जानकारी के लिए www.ibja.co या ibjarates.com पर देख सकते हैं.

हॉलमार्क का रखें ध्यान

लोग सोने को खरीदते समय उसकी उसकी क्वॉलिटी का ध्यान जरुर रखें. ग्राहक हॉलमार्क का निशान देखकर ही खरीदारी करें. हॉलमार्क सोने की सरकारी गारंटी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) हॉलमार्क का निर्धारण करती है. हॉलमार्किंग योजना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत संचालन, नियम और रेग्युलेशन का काम करती है.

काम की खबर: शेयरों की तरह खरीद और बेच सकेंगे सोना, जानें क्या है Gold Spot Exchange!

WATCH LIVE TV