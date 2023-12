Fact Check: ''दो नहीं अब मिलेंगे 3 वीकऑफ, वित्त मंत्री बजट में करेंगी ऐलान'' जानिए इस वायरल मैसेज की सच्चाई

Fact Check: सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर फोटो से लेकर वीडियो को शेयर करने का क्रेज तेजी से बढ़ा है, इनके वायरल होते देर नहीं लगती है. लेकिन यह कितनी सही हैं और कितनी फर्जी. इसको लेकर हमेशा सवाल बना रहा है. ऐसा ही एक मैसेज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया किया जा रहा है कि अब सप्ताह में दो नहीं बल्कि तीन छुट्टियां मिलेंगी. आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है.

सबसे पहले जानते हैं क्या लिखा है इस वायरल फोटो में...सोशल मीडिया पर चल रही एक तस्वीर में दावा किया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले बजट में 3 दिन की वीकऑफ नीति की घोषणा करेंगी.

फोटो में लिखा है, सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी खत्म, सरकार लाई 3 दिन की साप्ताहिक छुट्टी की नीति. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठा बजट 1 फरवरी 2024 को पेश करेंगी. एक जुलाई से कंपनियां काम के घंटों को 12 घंटे कर सकेंगी. कर्मचारियों को 4 दिन तक प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़ सकता है. इन नए नियमों के बाद कंपनियां कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दे सकेंगी. इन हैंड सैलरी घट सकती है जबकि पीएफ का पैसा बढ़ाया जा सकता है. मोदी सरकार ने श्रम कानून नियमों को तुरंत लागू करने की योजना बनाई है. '' पूरा मैसेज आप नीचे पढ़ सकते हैं.

फर्जी है वायरल फोटो

इसकी पड़ताल जब पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने की तो यह मैसेज फर्जी निकला, यानी ऐसा कोई भी बदलाव अभी प्रस्तावित नहीं है. वायरल हो रही फोटो एकदम फर्जी है, वित्त मंत्री की ओर से ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है.

An image circulating on social media claims that the Union Finance Minister @nsitharaman will announce a 3-day week off policy in the next #Budget #PIBFactCheck

This claim is #fake

No such proposal has been floated by @FinMinIndia pic.twitter.com/2x8p92sf9t

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 13, 2023