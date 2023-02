Happy Chocolate Day 2023: चॉकलेट डे पर अपने पार्टनर को भेजें ये रोमांटिक मैसेज, रिश्ते में घुल जाएगी मिठास

Happy Chocolate Day 2023: वैलेंटाइन डे (Valentine's day) से पहले एक हफ्ते तक यानी 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच Valentine's Day week मनाया जाता है. इस एक हफ्ते में लोग अलग-अलग तरीके से अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं. वेलेंटाइन वीक का तीसरा दिन प्रप्रोज डे (Propose Day) होता है. इस दिन लोग चॉकलेट देकर अपने रिश्ते की मिठास को बढ़ाते हैं. इस दिन लोग एक-दूसरे को रोमांटिक मैसेज, शायरी और कोट्स भेजते हैं. अगर आप भी चॉकलेट डे के मौके पर पार्टनर को मैसेज भेजकर प्यार में मिठास घोलना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए हैं. हम इस आर्टिकल में कुछ मैसेजेस और शायरी लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप सामने वाले को स्पेशल फील करवा सकते हैं.

चॉकलेट डे पर अपने पार्टनर को भेजे ये खास मैसेजेस (Chocolate Day 2023 Wishes, Quotes, Messeages)

1. तेरा ये मीठा-सा प्यार,

लाया है मेरे जीवन में बहार,

प्यार की मिठास से सजा संसार

चॉकलेट डे पर मैं करती हूं प्यार का इजहार!

Happy Chocolate Day Dear!

2. Five Star की तरह दिखते हो

Munch की तरह शरमाते हो

Cadbury की तरह जब तुम मुस्कुराते हो

Kit Kat की कसम बहुत सुंदर नजर आते हो!

Happy Chocolate Day My love!

3. चॉकलेट डे आया है तेरी याद लाया है,

आ जाओ आज दिल ने तुझे फिर बुलाया है,

ऐ जान-ए-तमन्ना तुझे मनाने के लिए,

मैने चॉकलेट का पूरा डिब्बा मंगवाया है।

Happy Chocolate Day

4. आपके जीवन में भरे,

खुशियां अपार ऐसे,

खूब भरी होती है मिठास,

चॉकलेट में जैसे...

Happy Chocolate Day 2023!

5. हर रिश्ते में विश्वास रहने दो,

जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो,

यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का,

न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो!

हैप्पी चॉकलेट डे 2023

6. This chocolate day has become the right time to tell you that I simply love sharing everything with you.

7. Nobody and nothing can match your sweetness except chocolate. Happy chocolate day my dear!

8. “Happy Chocolate Day to the one who adds sweetness to my life every single day. May this day be filled with chocolates and love. You are my heart and soul, and I am so grateful to have you in my life. You are the perfect combination of love and happiness, just like chocolate and love."

9. I searched many shops to buy the best chocolate 4 you, but I didn’t get any chocolate sweeter than you. Happy chocolate day dear!

10. I am dairy, you are milk,

I am a kit , you are kat,

I am five you are a star,

in short,

I am sweet but you are my sweetness..

Happy Chocolate Day 2023!!

