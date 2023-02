Valentine's Day 2023 Wishes: वैलेंटाइन डे पर इन मैसेजेस के जरिए बयां करें अपना हाल-ए-दिल, जिंदगी भर के लिए बन जाएगी बात

Happy Valentine's Day 2023: फरवरी महीने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. यह महीना प्रेम का महीना कहलाता है. फरवरी में ही वैलेंटाइन डे (Valentine's day) मनाया जाता है. जिसका इतंजार दुनियाभर के कपल्स को रहता है. अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं और दिल की बात बताने की सोच रहे हैं तो वैलेंटाइन डे इकदम सही समय है. इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं. हम इस आर्टिकल में कुछ मैसेजेस और शायरी लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप सामने वाले को अपने दिल की बात कर सकते हैं.

Valentine's Day 2023 Wishes, Quotes

1. अच्छा लगता हैं तेरा नाम

मेरे नाम के साथ जैसे

कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो

किसी हसीन शाम के साथ !

Happy Valentine Day!

2. अरमान कितने भी हो, आरज़ू तुम ही हो

गुस्सा कितना भी हो, प्यार तुम ही हो,

ख्वाब कोई भी हो, उस में तुम ही हो!

Happy Valentine Day Love!

3. कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है,

कुछ बोलू तो तेरा नाम आता है

कब तक मैं छुपाऊं अपने दिल की बात,

तेरी हर एक अदा पे हमें प्यार आता है!

Happy Valentine's Day 2023

4. बहुत छोटी-सी लिस्ट है मेरी ख़्वाहिशों की

पहली ख़्वाहिश भी तुम और आखिरी भी तुम!

Happy Valentine's Day!

5. मुस्कान हो तुम इस होठों की,

धड़कन हो तुम इस दिल की,

हंसी हो तुम इस चेहरे की,

जान हो तुम इस रूह की

Happy Valentine's Day 2023

6. Through all the seasons, through all of time... I love you. Happy Valentine's Day.

7. What would I do without you by my side? Happy Valentine's Day to the love of my life.

8. Happy Valentine’s Day! Nothing says love like a piece of paper folded in half with some words on it.

9. Good times. Bad Times. Fun Times. Tough times. No matter what, you’re always by my side. Happy Valentine's Day.

10. Happy Valentine’s Day! May your day be filled with love and happiness and may you feel the warmth of the love that surrounds you.

