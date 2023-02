Home Remedies for Bad Breath: मुंह की बदबू से हैं परेशान, जानें क्या हो सकते हैं कारण, इन घरेलू उपाय को अपनाकर दूर करें समस्या

Home Remedies for Bad Breath: मुंह से बदबू आना का एक आम समस्या है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. इस समस्या पर ध्यान देने पर यह बढ़ सकती है. इससे पायरिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है. अगर आप भी मुंह की बदबू से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है. इस आर्टिकल में हम आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप इस समस्या से छुटाकारा पा सकते हैं.

मुंह से बदबू आने के क्या हैं कारण? (Reason For Bad Breath)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मुंह से बदबू आने के तमाम कारण हो सकते हैं. इनमें से पहला कारण भोजन के बाद मुंह या दांतों के अंदर बचा हुआ खाना है, जो आमतौर पर जीभ के पिछले हिस्से में जमा हो जाता है. दांतों और जीभ पर सफेद रंग के प्लाग जमा होने के कारण भी मुंह से बदबू आती है. मसूड़ों में आने वाली सूजन के कारण भी यह समस्या हो सकती है. हमारे मुंह के अंदर कईं प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु मौजूद होते हैं. मुंह के अंदर की नमी इन बैक्टीरिया को एक बेहतर वातावरण देती है. ये जीवाणु यहां पूरी तरह स्वस्थ और एक्टिव रहते हैं. इसके कारण भी कई बार मुंह से बदबू आती है. इन सबके के अलावा एक बड़ी वजह पेट का खराब होना भी है. अगर आपका पेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, किडनी, फेफडों या सांस की बीमारी है तब भी कभी-कभी मुंह से बदबू आती है.

यह भी पढ़ें- औषधीय गुणों से भरपूर है नीम का दातुन, फायदे जान आज ही छोड़ देंगे टूथपेस्ट और ब्रश

मुंह से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए करना होगा यह काम (How to Get Rid Off Bad Breath)

1. सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अच्छी तरह ब्रश से दांतों की सफाई करें.

2. बहुत खराब स्थिति होने पर हफ्ते में दो से तीन बार नीम के दातुन का इस्तेमाल करें. इससे मुंह के बैक्टिरिया मर जाएंगे और बदबू की समस्या खत्म हो जाएगी.

3. शाकाहारी खाना खाएं. मांस, मछली का सेवन अधिक न करें.

4. जब भी भोजन करें उसके बाद दो बार कुल्ला जरूर करें.

5. पर्याप्त पानी पीएं. दरअसल, मुंह और पेट के सूखने से किडनी, लीवर और आंतों पर पड़ता असर पड़ता है, जिसके चलते मुंह से बदबू आती है.

6. शराब, तंबाकू, सिगरेट या गुटखा का सेवन ना करें.

7. रोजाना गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ला करने से मुंह की बदबू धीरे-धीरे कम होने लगती है.

इन नेचुरल माउथ फ्रेशनर का करें इस्तेमाल

तुलसी की पत्ती, सौंफ, पिपरमिंट, इलायची, मुलेठी, भुना जीरा, धनिया आदि नेचुरल माउथ फ्रेशनर है. भोजन के बाद और अन्य समय पर इन्हें चबाते रहें. इससे भी मुंह की बदबू कम होगी.

यह भी पढ़ें- Home Remedy: मोजे से बदबू आने के चलते होती है शर्मिंदगी, जानिए इसके कारण और गंध दूर करने के उपाय

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. zeeupuk इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

WATCH: काशी के बच्चों ने खोला चिल्ड्रन बैंक, जानें इसमें क्या है खास