Health Tips: औषधीय गुणों से भरपूर है नीम का दातुन, फायदे जानकर आज ही छोड़ देंगे टूथपेस्ट और ब्रश

Neem ke Datun ke Fayde: आप सभी ने अपनी घर के बड़े सदस्यों से दांतों को साफ करने के लिए दातुन के उपयोग के बारे में सुना होगा. हालांकि, अब बहुत ही कम लोग नीम के दातुन (Neem Stick Benefits) का इस्तेमाल करते हैं. प्राचीन समय में लोग नीम के दातुन का इस्तेमाल दांत साफ करने के लिए करते थे. यही वजह है कि उन लोगों को दांतों की समस्या (Dental Health Problems) बहुत कम होती थी. दरअसल, नीम एक ऐसा पौधा है जो औषधीय गुणों (Benefits of Neem) से भरपूर है. यह हमारे आस-पास के वातावरण को शुद्ध रखता है. आयुर्वेद में इस पेड़ का हर हिस्सा एक औषधि माना जाता है. जहां इसकी पत्तियों से बना तेल (Neem Oil for Hair and Skin) बालों और त्‍वचा के लिए फायदेमंद होता है. वहीं इसकी टहनियां दातुन के रूप में दांतों और मसूड़ों (Neem Stick Benefits for Teeth and Gum) के लिए लाभदायक होती हैं. दातुन में एंटी-बैक्टिरीयल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल गुण मौजूद होते हैं, जो बेहद लाभदायक होते हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं कि दातुन करने के क्या-क्या फायदे होते हैं.

नीम का दातुन करने के फायदे (Neem ke Datun ke Fayde)

1. दांतों में नहीं लगेंगे कीड़े

अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत स्वस्थ रहें. उनमें कभी कीड़े न लगे तो इसके लिए रोजाना सुबह नीम के दातुन का इस्तेमाल शुरू कर दें. रोजाना दातुन करने से कभी भी कीड़े की समस्या नहीं होगी.

2. मसूड़े बनेंगे स्ट्रॉन्ग

नीम के दातुन से रोजाना दांत साफ करने से मसूड़े मजबूत होते हैं. इसके लिए दातुन को ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे की ओर और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर की ओर करने से मसूड़े स्वस्थ और मजबूत होंगे.

3. पायरिया का इलाज

अगर आप रोजाना नीम के दातुन करते हैं तो आपको पायरिया की समस्या कभी नहीं होगी. इसके लिए आपको दांतों के चारों तरफ अच्छे से घुमा कर दातुन करना चाहिए, ताकि सफाई ठीक से हो सके.

4. नेचुरल माउथ फ्रेशनर

नीम का दातुन एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर की तरह काम करता है. अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो नीम का दातुन इसके लिए रामबाण इलाज है. इसके लिए रोजाना सुबह दातुन को 5-15 मिनट तक करें. अगर आप दातुन करने के एक से दो मिनट तक कुल्ला नहीं करते हैं तो ये और प्रभावी होता है.

5. दांतों के दर्द में असरदार

दांतों में किसी भी तरह के दर्द में नीम का दातुन बेहद लाभदायक होता है. इसके लिए पहले दातुन को अच्छे से धो लें. फिर धीरे-धीरे चबाएं. दातुन चबाने से जो रस निकलता है वह दांतो के दर्द को दूर करता है.

6. दांतों का पीलापन करे दूर

कई लोग दांतों के पीलापन की समस्या से जूझते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं. इसके बावजूद यह समस्‍या दूर नहीं होती. अगर आप भी सफेद-चमचमाते दांत पाना चाहते हैं तो नीम का दातुन करना शुरू कर दें. इससे निकलने वाला रस दातों के पीलेपन को साफ कर उन्हें सफेद, स्वस्थ और चमकदार बनाता है.

7. चेहरे को मिलेगा शेप

कहते हैं रोजाना दातुन करने से चेहरे की एक्सरसाइज होती है. इससे आपके चेहरे की मसल्स टोन और टाइट बनती हैं. रोजाना दातुन करते रहने से आपका चेहरा आकर्षक दिखेगा.

