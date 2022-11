UP Upchunav 2022: जयंत चौधरी को बड़ा झटका, उपचुनाव से पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत कई नेता BJP में शामिल

Many Leaders of RLD Joined BJO: पारस गोयल/मेरठ: उत्तर प्रदेश में उपचुनाव (UP Upchunav 2022) को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत सभी राजनैतिक दल चुनाव की तैयारियों में लगे हैं. इसी बीच में उपचुनाव से पहले जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल (RLD) को बड़ा झटका लगा है. रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे चौधरी यशवीर सिंह समेत कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. रविवार को भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें मेरठ सर्किट हाउस में भाजपा की सदस्यता दिलाई.

इन नेताओं ने छोड़ी रालोद

यशवीर सिंह के साथ रालोद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भोपाल सिंह गुर्जर, महिला प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष नेहा सिरोही एवं अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव, मोदीनगर के पूर्व विधायक और रालोद के वरिष्ठ नेता सुदेश शर्मा भी भाजपा में शामिल हुए हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी बीजेपी की सदस्यता दिलाई.

यशवीर सिंह ने क्यों छोटी पार्टी

हालांकि, इसमें सबसे बड़ा नाम रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे यशवीर सिंह का है. यशवीर सिंह लंबे समय से रालोद में सक्रिय थे. विधायकी चुनाव भी पार्टी टिकट पर लड़ा. लेकिन 2022 के चुनाव में जब रालोद, सपा ने गठबंधन से चुनाव लड़ा, तो उन्हें टिकट नहीं मिला. जिसके बाद से ही वो खुद को हाशिये पर महसूस कर रहे थे इसलिए उन्होंने पार्टी बदलने का निर्णय लिया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षियों पर बोला हमला

इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला बोला. भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि खतौली की जनता के मन में क्या है, इसका संकेत जनता ने दे दिया है. उन्होंने कहा कि मैनपुरी और रामपुर की सीट भी भाजपा ही जीतेगी. खतौली में बड़े अंतराल से भाजपा जीतती आई है. अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच में है.

जयंत चौधरी को लेकर कसा तंज

वहीं, जयंत चौधरी के गर्मी वाला बयान नहीं देने पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जयंत चौधरी सीजनल नेता हैं. अब मौसम सुहावना है, गर्मी की जरूरत नहीं है. चौधरी ने आगे कहा कि मैनपुरी, रामपुरी और खतौली तीनों सीटें बीजेपी जीतेगी. समाजवादी पार्टी गठबंधन तीनों सीटों पर अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है. चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि सपा-रालोद अंत में पहुंचते-पहुंचते ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे.

यह भी पढ़ें- महराजगंज का इस्माइल आगरा में 'गोल्डन बॉय' नाम से मशहूर, ताज का दीदार करने वाले पर्यटक 'जिंदा स्टैच्यू' के साथ लेते हैं सेल्फी

यह भी पढ़ें- Makar Sankranti 2023 Date: मकर संक्रांति कब है? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व