Bus Masturbation Video: दिल्ली मेट्रो के बाद बस में गंदी बात, लड़कियों के बीच युवक करने लगा हस्तमैथुन, वीडियो वायरल

Bus Masturbation Video: दिल्ली मेट्रों में प्रेमी जोड़े की किस वाली वीडियो का मामला अभी खत्म हुआ ही था कि केरल से उससे भी ज्यादा शर्मशार करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. केरल से चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है. केरल के एर्नाकुलम जनपद में एक युवती ने साहस का परिचय दिया है.

यहां स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस में युवक ने महिला के साथ अश्लील हरकत की है. महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर दो महिलाएं बैठी हुई थी. एक युवक बस में चढ़ता है और दोनों महिलाओं के बीच बैठ जाता है. इसके बाद वह युवक मास्टरबेट करने लगता है. इसके बाद महिला ने इसका विरोध किया और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है. इस युवक को कोझिकोड को बताया जा रहा है. युवक की पहचान सैय्यद केके के रुप में हुई है.

A man in Kerala Savad Sha Masturbates while he sat b/w two women in a bus!!!!

He tries to flee but driver & conductor chase him down, catch him and hand him over to cops. pic.twitter.com/7Ej1OPVrOj

— Waseem ವಸೀಮ್ وسیم (@WazBLR) May 19, 2023