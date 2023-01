UP Board Exam 2023: नकलचियों के घर चलेगा बुलडोजर! परीक्षा में नकल करते या कराते पकड़े गए तो लगेगा NSA और गैंगस्टर एक्ट

UP Board Exam 2023: आलोक त्रिपाठी/गाजीपुर: गाजीपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं (UP Board Exam) को नकलविहीन और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन अपनी कवायद में जुटा हुआ है. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा (UP Board 10th, 12th Exam) के लिए जिले में 253 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं. प्रशासन नकल पर नकेल कसने के लिए सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है. जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने बताया कि परीक्षा की सुचिता भंग करने वालों और नकल करने-कराने वालों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही की जाएगी. इसके साथ ही बुलडोजर चलाने का भी दावा किया गया है.

करीब दो लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में होंगे शामिल

16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जो 4 मार्च तक चलेंगी. डीआईओएस अशोक नाथ तिवारी ने बताया कि जिले में कुल 253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें संचालित करने के लिए 10 जोन बांटे गए हैं. 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाये गए हैं. 253 केंद्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति भी की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि जिले में 1 लाख 70 हजार 623 छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठेंगे. सभी केंद्र पर एक-एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी. माध्यमिक शिक्षा के 4575 एवं बेसिक शिक्षा के 3532 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गयी है. इसके अलावा परीक्षा के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा.

इतने छात्र-छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में बैठने के लिए कुल 85383 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इसमें छात्रों की संख्या 49963 है. जबकि छात्राओं की संख्या 35453 है. इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने के लिए कुल 84 हजार 943 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इसमें लड़कों की संख्या 51037 है. जबकि लड़कियों की संख्या 34 हजार 059 है.

गलती करते हुए पकड़े जाने पर NSA के तहत होगी कार्रवाई

जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. राजकीय सिटी इंटर कालेज में मॉनिटरिंग सेल सभी केंद्र पर एक-एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि कोई केंद्र व्यवस्थापक, परीक्षार्थी या कोई भी अराजक तत्व परीक्षा के दौरान कोई भी गलती करते हुए पकड़ा जाएगा, तो संवैधानिक रूप से रासुका (NSA) की कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जाएगा. साथ ही बुलडोजर चलाने और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही भी की जा सकती है.

