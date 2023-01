UP Weather Alert: यूपी में ठंड से राहत नहीं, अगले 2 दिन कोल्ड-डे अलर्ट, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है. प्रदेशवासी कोहरे (Fog in UP) और शीतलहर (Cold Wave in UP) की दोहरी मार झेल रहे हैं. मंगलवार की सुबह (UP Tuesday Weather Alert) भी घना कोहरा छाया हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण कोल्ड-डे की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो-तीन तक अभी ठंड से कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने 12 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

आज इन जिलों में रेड अलर्ट

सोमवार को मौसम विभाग ने 19 जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए मंगलवार की सुबह तक विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की. इन 19 जिलों में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया. इसके अलावा अन्य जिलों में भी कोहरे और गलन को लेकर येलो व ऑरेन्ज अलर्ट है.

कोहरे और ठंड की स्थिति रहेगी बरकरार

मौसम विभाग ने सोमवार को अगले दो दिनों के लिए चेतावनी जारी की थी. जिसके मुताबिक, राज्य के कुछ स्थानों पर घने से बहुत घने कोहरे के साथ ठंडे दिन से अत्यधिक ठंडे दिन की संभावना है. अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना है और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

इटावा का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ

सोमवार को यूपी के कई हिस्सों में धूप निकली जबकि कई जगह कोहरे की घनी परत छायी रही. कई जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री के बीच रहा. बीते दिन इटावा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि अयोध्या, कानपुर, मुजफ्फरनगर में पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहा. गोरखपुर, बरेली, फुर्सतगंज में अधिकतम पारा 12.8 डिग्री रहा.

उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है. 11 से 13 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और हिमपात की तीव्रता बढ़ सकती है. इस अवधि के दौरान भारी बर्फबारी हो सकती है. 11 और 12 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.

अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रह सकती है. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति जारी रह सकती है.

