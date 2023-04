CNG-PNG Price : दिल्ली से लखनऊ तक घटे सीएनजी- पीएनजी के दाम, देखें हर शहर का रेट

CNG-PNG Price Reduced: सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार की ओर से घरेलू गैस की कीमतों को लेकर लागू किए गए नए फॉमूले का असर शनिवार को देखने को मिला. दिल्‍ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई कई शहरों में सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतें कम हो गईं. सीएनजी सल्‍पाई करने वाली कंपनी इंद्रपस्‍थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्‍ली में CNG के दाम 6 रुपये प्रति किलोग्राम घटाकर 73.59 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया. नए रेट रविवार यानी कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगे.

अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने भी घटाया था दाम

दरअसल, एक दिन पहले अडानी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) ने सीएनजी की कीमतों में 8.13 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमतों में 5.06 रुपये प्रति घन सेंटीमीटर तक कम कर दिया था. इसके बाद शनिवार को आईजीएल ने भी सीएनजी के दाम घटा दिए. इसके बाद दिल्‍ली में सीएनजी के दाम 73.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया.

जानें नोएडा, गाजियाबाद में नई कीमत

वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG के दाम 77.20 रुपये प्रति किग्रा हो गए. गुरुग्राम में सीएनजी 82.62 रुपये प्रति किग्रा मिलेगी.

यूपी के इन शहरों में भी घटे सीएनजी के दाम

शहर नई कीमत (रुपये प्रति किग्रा में)

मुजफ्फरनगर 81.58 रुपये

मेरठ 81.58 रुपये

शामली 81.58 रुपये

कानपुर 84.42 रुपये

फतेहपुर 84.42 रुपये

हमीरपुर 84.42 रुपये

बांदा 84.42 रुपये

चित्रकूट 84.42 रुपये

महोबा 84.42 रुपये

इस दिन लागू हुआ था नया फॉर्मूला

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसमें घरेलू गैस की कीमतों को लेकर नया फॉर्मूला लागू किया गया था. बताया जा रहा है कि नए फॉर्मूले के चलते ही घरेलू गैस के दामों में कटौती की गई है. बता दें कि दिल्‍ली में दो साल बाद घरेलू गैस की कीमतों में कटौती की गई है.

The revised retail price of CNG in Delhi would be Rs 73.59 per kg wef 6 am on 9th April 2023.#Customervalue #CNGPrice #PNGPrice @PetroleumMin @BPCLimited @gailindia

— Indraprastha Gas Ltd (@IGLSocial) April 8, 2023