आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, पढ़ें 8 नवंबर के बड़े समाचार

उतर प्रदेश उत्तराखंड समाचार 8 November 2022: आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा. नौ घंटे पहले सूतक काल के चलते मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे. सीएम योगी आज सुबह 9 बजे लखनऊ में गुरुनानक देव जी के प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए रवाना होंगे. सीएम योगी हेमा मालिनी के प्रोग्राम 'महारास' कार्यक्रम में शामिल होंगे.वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर को लेकर भगवान आदि विशेश्वर विराजमान केस में कोर्ट दे सकती है आदेश. तेजप्रताप के मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर लग सकती है मुहर. प्रियंका चोपड़ा का लखनऊ में विरोध, जगह-जगह लगे पोस्टर समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति (Politics News), शिक्षा (Education News), धर्म (Religion News), रोजगार (Job) और क्राइम (Crime News) की खबरों और हर छोटी-बड़ी खबरें मिलेंगी.

Solar Eclipse 2022: अगले 30 साल देश में लगेंगे इतने सूर्य ग्रहण, यहां जानें 2022 से 2051 तक दिखने वाले Surya Grahan की तारीख और समय

सीएम योगी का कार्यक्रम

सीएम योगी आज सुबह 9 बजे लखनऊ में गुरुनानक देव जी के प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए रवाना होंगे. हिमाचल में कांगड़ा,कुल्लू,शिमला जनपदों की विधानसभाओं में जनसभा करेंगे.

मथुरा दौरे पर सीएम योगी

सीएम योगी का दो दिन का मथुरा दौरा भी है. शाम 5.30 बजे हेमा मालिनी के प्रोग्राम 'महारास' कार्यक्रम में शामिल होंगे.सीएम योगी मथुरा में ही रात्रि विश्राम.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रमण कार्यक्रम-8 नवंबर/लखनऊ/हिमाचल चुनाव प्रचार(कांगड़ा,कुल्लू,शिमला)/मथुरा

सुबह 8.50 बजे -साहिब श्री गुरुनानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव कार्यक्रम-डी.ए.वी.कॉलेज मैदान

सुबह 9.30 बजे- प्रस्थान,अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ से

10.40 बजे- आगमन,गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा,हिमाचल

11 बजे- हेलीपैड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर

11.15 से 11.55 तक- विधानसभा पालमपुर में जनसभा/स्थान-शहीद विक्रम बत्रा ग्राउंड,पालमपुर,जनपद कांगड़ा

12.05 बजे- प्रस्थान,हेलीपैड,पालमपुर

12.45 बजे- आगमन हेलीपैड, अन्नी, जनपद कुल्लू

1 बजे से 1.40 तक- विधानसभा अन्नी में जनसभा/स्थान-रघुवीर स्टेडियम, अन्नी,जनपद कुल्लू

1.50 बजे- प्रस्थान,हेलीपैड, अन्नी,कुल्लू से

2.10 बजे- आगमन हेलीपैड, गलू(फागू),शिमला

2.30 से 3.10 तक- विधानसभा ठियोग में जनसभा/स्थान-आलू मैदान,ठियोग,जनपद शिमला

3.25 बजे- प्रस्थान,हेलीपैड, गलू(फागू),जनपद शिमला

3.55 बजे-आगमन,चंडीगढ़ एयरपोर्ट

4.00 बजे- प्रस्थान, चंडीगढ़ एयरपोर्ट

5 बजे- आगमन,खेरिया एयरपोर्ट,आगरा

5.25 बजे- आगमन,हेलीपैड, वेटनरी,मथुरा

5.35 से 6.55 तक- वेटनरी गेस्ट हाउस,मथुरा(आरक्षित)

7 बजे से 8 बजे तक- सांसद श्रीमती हेमा मालिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता/स्थान- जवाहर बाग,मथुरा

हाल्ट वेटनरी गेस्ट हाउस, मथुरा

सीएम धामी के आज के कार्यक्रम

सीएम दिनांक 08 नवम्बर, 2022 (मंगलवार)

11:15 बजे (तारघर मॉलरोड शिमला (हिमाचल प्रदेश)

तारघर से मॉलरोड होते हुए शेरे पंजाब तक जनसम्पर्क

शेरे पंजाब पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत

शेरे पंजाब से लोअर बाजार में जनसम्पर्क

12:00 बजे- राम मंदिर में प्रवासी उत्तराखण्डी समाज एवं प्रबुद्धजनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग

13:00-13:30 बजे- आरक्षित ( राम मंदिर )

राम मंदिर शिमला (हिमाचल प्रदेश)

13:35 बजे गुरुनानक देव जी की 554वीं जयंती पर गुरुद्वारा में गुरुग्रंथ साहिब के दर्शन

गुरुद्वारा शिमला (हिमाचल प्रदेश)

14:00 बजे

भाजपा प्रत्याशी श्री संजय सूद जी की चाय की दुकान पर 'चाय पर चर्चा'(ओल्ड बस स्टैंड शिमला (हिमाचल प्रदेश) )

15:30 बजे देहरादून आगमन

17:30 बजे

राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित 'सर्व भाषा कवि सम्मेलन' कार्यक्रम में प्रतिभाग(आई०आर०डी०टी० सभागार सर्वे चौक देहरादून)

18:45-22:00 बजे-शासकीय कार्य (मा० मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय)

Chandra Grahan 2022

साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मंगलवार को लगेगा. नौ घंटे पहले सूतक काल के चलते मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे. आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को ग्रस्तोदित चन्द्रग्रहण लग रहा है जो भारत में ग्रस्तोदित चन्द्र ग्रहण के रूप में यह ग्रहण दिखाई देगा. भारतीय मानक समय के अनुसार ग्रहण का स्पर्श शाम 5:09 बजे व मोक्ष शाम 6:19 बजे होगा.

बंद हो जाएगा भगवान रामलला का कपाट

अयोध्या-8 नवंबर को सुबह 8:00 बजे के बाद बंद हो जाएगा भगवान रामलला का कपाट. भक्त नहीं कर सकेंगे दर्शन. चंद्रग्रहण के कारण बंद रहेगा भगवान राम लला का पट. ।शाम 5:10 पर लग रहा है ग्रहण. ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाएगा सूतक. प्रथम पाली में सुबह 7:00 से 8:00 तक मात्र 1 घंटे ही श्रद्धालु करेंगे रामलला का दर्शन. रामलला का दर्शन शाम को 7:00 बजे खुलेगा. रामलला का 7:30 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन. 8:00 बजे होगी भोग आरती. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी.

ग्रहणकाल में बंद रहेंगे श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के कपाट

मंगलवार को चंद्र ग्रहणकाल में बंद रहेंगे श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के कपाट, नहीं होंगे दर्शन. 8 नवंबर मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा की शाम 5:10 बजे से शाम 6:19 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा. इसे ध्यान में रखते हुए मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही अन्य सभी विग्रह आम दर्शनार्थियों के लिए पूणतः बंद रहेगा. चंद्रग्रहण बीतने के बाद उसी दिन मंगलवार शाम 6.30 बजे उग्रह पूजा के बाद मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा.

राम मंदिर के लिए परकोटा निर्माण की तैयारी

अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है. मंदिर निर्माण के लिए गर्भ गृह के साथ मंडपो के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है. इस निर्माण कार्य में मंदिर के भव्यता और दिव्यता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण राजस्थान के पिंक सैंड स्टोन से किया जा रहा है जो कि मध्य में लगभग 4 लाख 8000 फुट पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा तो वहीं मंदिर परिसर के बाहर राजस्थान के ही पत्थरों से 800 मीटर की परिधि में भव्य परकोटे का निर्माण होगा जिसके चारों कोनों पर देवी देवता विराजमान होगें और यह परकोटा मंदिर की भव्यता बढ़ाएगी.

प्रियंका चोपड़ा का लखनऊ में विरोध, जगह-जगह लगे पोस्टर- "you are not welcome in city of nawab"

बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सोमवार को लखनऊ में यूनिसेफ के ऑफिस का दौरा किया. इसी दौरान एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को लेकर लखनऊ में लगे विवादित पोस्टर.लखनऊ के गोमतीनगर में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के विरोध में लगा पोस्टर.

अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा है. बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी द्वारा G 20 वेबसाइट लॉन्चिंग के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहेंगे मौजूद.

राकेश सचान का फतेहपुर दौरा

योगी सरकार के राकेश सचान का फतेहपुर दौरा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग से जुड़ी योजनाओं की करेंगे समीक्षा.

भूपेन्द्र सिंह चौधरी गाजीपुर दौरे पर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी 8 नवम्बर को गाजीपुर में रहेंगे. प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी गाजीपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होगें व पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे.

शामली-302 धारा के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी.

नाहिद हसन चित्रकूट जेल से कैराना कोर्ट में आएगा. विधायक नाहिद कड़ी सुरक्षा में होगा कोर्ट में हाजिर. 307 झिझाना में एसडीओ के साथ मारपीट के मामले में होगी पेसी,,,,

शिवपाल यादव गोरखपुर जाएंगे

आज शिवपाल सिंह यादव गोरखपुर दौरे पर रहेंगे.

हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे कार्तिक मेला शुरू

गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे कार्तिक मेला शुरू हो गया है. प्रशासन ने रूट डायवर्ट किया गया है. दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले वाहन बुलंदशहर से डायवर्ट किए गए. 8 नवंबर को 30 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान करने आ सकते हैं.

फास्ट ट्रैक कोर्ट दे सकती है अपना निर्णय

वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर को लेकर भगवान आदि विशेश्वर विराजमान केस में कोर्ट दे सकती है आदेश. विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह "बिसेन" ने दायर की है याचिका.ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस की पोषणीयता को लेकर हो चुकी है दोनों पक्षों की बहस पूरी. मुकदमे की पोषणीयता ( सुनने लायक है या नहीं) पर मंगलवार दोपहर 12:30 से 3:00 के बीच किसी भी समय सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट दे सकती है अपना निर्णय.

तेजप्रताप के मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर लग सकती है मुहर

मैनपुरी-तेजप्रताप के मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर लग सकती है मुहर. प्रसपा ने भी समर्थन का ऐलान किया है. आज हो सकती है आधिकारिक घोषणा.

रामपुर और मैनपुरी के लिए उम्मीदवारों पर मंथन

लखनऊ-सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक संभावित है. रामपुर और मैनपुरी के लिए उम्मीदवारों पर मंथन

बुद्धिजीवी वर्ग को शरीयत की बारीकियां समझाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

लखनऊ-ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुद्धिजीवी वर्ग को शरीयत की बारीकियां समझाएगा और लोगों की भ्रांतियां दूर करेगा इसके लिए तफ्हीम ए शरीयत कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि हर माह के दूसरे शनिवार को ऑनलाइन क्लास लेगी.

गाज़ीपुर/जेल निरुद्ध माफिया मुख्तार अंसारी पर कसा ईडी का शिकंजा,बेटे के बाद साला ईडी की गिरफ्त में

मुख्तार के साले शरजील रजा उर्फ आतिफ को ईडी टीम ने हिरासत में लिया है. ग़ाज़ीपुर जिला जेल से बाहर ईडी टीम ने शरजील को हिरासत में लिया. ग़ाज़ीपुर जिला जेल में बंद था शरजील रजा उर्फ आतिफ.

प्रसव के लिए कॉल करने पर मौजूद होंगे डॉक्टर

लखनऊ-यूपी स्वास्थ्य विभाग का अहम फैसला प्रसव के लिए कॉल करने पर मौजूद होंगे डॉक्टर, एफआरयू में भी शुरू होगी सुविधा. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी एफआरयू को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. सभी एफआरयू में सिजेरियन प्रसव की सुविधा भी शुरू होगी. यूपी में हर साल लगभग 56 लाख प्रसव हो रहे हैं.

यूपी सरकार ने की सीबीआई जांच की संस्तुति

लखनऊ-आयुष भर्ती घोटाले मामले में यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की, आयुष भर्ती घोटाले मामले में आयुर्वेद निदेशालय ने गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद 10 लोगों को निलंबित भी किया है

यूपी भाजपा का रामपुर में बड़ा प्लान तैयार

महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में अल्पसंख्यकों का 12 nov को बड़ा सम्मेलन होगा. 10 हज़ार से ज्यादा अल्पसंख्यकों को सम्मेलन में बुलाया गया हैं. मुस्लिमों को रिझाने के लिए यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन करा रहा है. उपचुनाव से पहले आज़म के क्षेत्र में भाजपा का बड़ा सम्मेलन. आज़म खान की रिक्त हुई सीट पर भाजपा का परचम लहराने के लिए बनाई गई योजना.

बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश दिवेदी और उनके भाइयों के खिलाफ नोटिस जारी

एमपी- एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. धारा 82 के तहत जारी किया गया नोटिस. 11 नवंबर तक न्यायालय में हाजिर होने का आदेश.

लखनऊ -मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सिंह की सीट रिक्त घोषित

यूपी विधानसभा की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. 11 अक्टूबर 2022से रिक्त घोषित की गई सीट.

LIVE: उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड समाचार: UP Byelection: गोला सीट का नया विधायक चुनने के लिए वोटिंग शुरू, बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर