आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, पढ़ें 20 अक्टूबर के बड़े समाचार

​प्रयागराज में मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम योगी. कानपुर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन.संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्र रहमान बर्क ने अब विवादित बयान देकर आर एस एस पर बैन लगाने की मांग की है.आज शाम हो सकती है श्रीकांत त्यागी की रिहाई समेत और भी बड़ी खबरों के लिए

​प्रयागराज में मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 अक्टूबर यानी आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे.20 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम योगी मुलाकात के लिए पहुंचेंगे.16 से 19 अक्टूबर तक चली आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल थे संघ प्रमुख मोहन भागवत. 22 अक्टूबर को प्रयागराज से रवाना होंगे मोहन भागवत.

उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यक्रम

दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 (गुरूवार)

0930- 0945 बजे JM Productions Pvt. Ltd द्वारा उत्तराखण्ड में सूट की गई फिल्म ’जान अभी बाकी है’ के मोशन पोस्टर का विमोचन. (मा० मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, देहरादून)

1030-1050 बजे

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, भारत सरकार एवं डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित “Reducing Risk Capacity Building in the Mountain States“ विषयक कार्यशाला में प्रतिभाग (वर्चुअल)

(मा0 मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, देहरादून)

शासकीय कार्य

11.30 बजे

दिनांक 27 एवं 28 अक्टूबर, 2022 को सूरजकुण्ड, फरीदाबाद में प्रस्तावित चिंतन शिविर के संबंध में तैयारी बैठक

(डा० अब्दुल कलाम भवन, चतुर्थ तल सभागार)

शासकीय कार्य

14.10 – 1500 बजे (आरक्षित)

15.0-2200 बजे सकीय कार्य(मा० मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, देहरादून)

परिषदीय स्कूलों में होने वाली निपुण परीक्षा को स्थगित

अयोध्या में 23 अक्तूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए परिषदीय स्कूलों में होने वाली निपुण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. यह परीक्षा 20 अक्तूबर को होने वाली थी.

संघ की चार दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक ख़त्म

संघ की बैठक में देश में तेजी से बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन की समस्या को लेकर भी गंभीर विचार विमर्श हुआ है. सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए जनसंख्या नीति बनाए जाने की मांग उठी है. यह भी कहा गया है कि यह नीति देश के सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होनी चाहिए. बैठक में कन्वर्जन यानि धर्मांतरण के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया. कन्वर्जन को रोकने के लिए बने कानूनों का सख्ती से पालन कराने की मांग की गई. सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कन्वर्जन करने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. जनसंख्या असंतुलन समेत देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई. संगम नगरी प्रयागराज में 16 से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चार दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का कल समापन हो गया. संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में गौहनिया के जयपुरिया स्कूल के वात्सल्य परिसर में हुई. इस बैठक में कई विषयों पर 4 दिनों तक गहन चिंतन मंथन किया गया.

कानपुर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन

कानपुर में आज से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें कानपुर नगर सहित 13 जिलों के युवा अग्निवीर परीक्षा में शामिल होंगे..युवाओं का आना शुरू हो चुका है. कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने अग्निवीर में परीक्षा में आए हुए युवाओं के लिए विशेष उपाय किए है. जिससे युवाओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े. दूसरे जिले से आए युवाओं के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के साधन और स्टेशन परिसर में रुकने की व्यवस्था की गई है. प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 10 तक पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है.

पीएम मोदी का अयोध्या दौरा

प्रधानमंत्री मोदी का 21 और 22 को केदारनाथ , बद्रीनाथ का दौरा होगा , सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद पर नज़र रहेगी. सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया. अयोध्या में चल रही दीपोत्सव की तैयारी पर है. प्रधानमंत्री मोदी आगामी 23 अक्टूबर को अयोध्या के दौरे पर हैं.

सीएम योगी ने दी बधाई

पीसीएस चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने बधाई दी है. आज मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे.

शफीकुर्र रहमान बर्क ने दिया विवादित बयान

संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्र रहमान बर्क ने अब विवादित बयान देकर आर एस एस पर बैन लगाने की मांग की है. सपा सांसद शफीकुर्र रहमान वर्क ने अपने विवादित बयान में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अगर बिना वजह के पी एफ आई पर बैन लगा सकती है , तो आर एस एस पर क्यों नहीं.बाकी आर एस एस सिर्फ मुसलमानों पर ज्यादती और जुल्म करने के साथ ही लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान बाजी करने का काम कर रही है.

सपा सांसद शफीकउर्रहमान के बयान पर बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी की प्रक्रिया

कानपुर- बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि शफीकुर्रहमान आरएसएस को नहीं जानते है. शफीकउर्रहमान को इन संगठनों के बारे में जानकारी नहीं है या उनका दृष्टिकोण संकुचित है. पीएफआई के लोग ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजे जाते हैं. पीएफआई विदेशों से पोषित संगठन हैं इन्हें विदेशों से पैसा मिलता है. पीएफआई देश में केवल विध्वंस के काम के लिए जानी जाती है. आऱएसएस लोगों को जोड़ने का काम करती है, आपदा में स्वयंसेवक अग्रणी भूमिका निभाते हैं. आपातकाल और गांधी जी हत्या के बाद कांग्रेस आरएसएस पर बैन लगा चुकी है, तब भी स्वयंसेवक नहीं डिगे.आरएसएस हर वर्ग को साथ में लेकर चल रहा है.

आज शाम हो सकती है श्रीकांत त्यागी की रिहाई

नोएडा आज देर शाम श्रीकांत त्यागी की रिहाई हो सकती है.

वाराणसी यूपी के वाराणसी से ISIS का सदस्य गिरफ्तार

NIA ने बासित कलाम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है. ISIS के लिए लोगों की भर्ती का काम कर रहा था बासित. नौजवानों का ब्रेन वॉश कर ISIS में भर्ती कराता था.

