आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, पढ़ें 22 दिसंबर के बड़े समाचार

कोरोना को लेकर यूपी में अलर्ट, कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक

उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोविड प्रभावित देश की यात्रा से लौटे लोगों की जांच कराई जाएगी और एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ाई जाएगी.पॉजिटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेंसिंग जांच कराई जाए. लखनऊ में कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक करेंगे. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह समेत विभाग के अधिकारी होंगे मौजूद टीम 9 भी होगी मौजूद. ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर अधिवक्ता कोर्ट में रखेंगे पक्ष.

लखनऊ-यूपी सीएम का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड सम्बंध में टीम-09 बैठक आहूत/सुबह 10.30 बजे,लोकभवन

मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तरप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत/शाम 4 बजे,5,कालिदास मार्ग आवास

मुख्यमंत्री जी के समक्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट(GIS)से सम्बंधित विदेश भ्रमण पर गए विभिन्न समूह द्वारा प्रस्तुतिकरण बैठक/4.30 बजे से/5,कालिदास मार्ग आवास.

लखनऊ CM योगी की अध्यक्षता में चार बजे कैबिनेट की बैठक

ये बैठक लोकभवन में होगी. औद्योगिक विकास पर्यटन स्वास्थ्य अयोध्या काशी मथुरा को लेकर कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर. मंत्री समूह कैबिनेट के दौरान सभी मंत्रियों के सामने अपना विदेश दौरा के बारे में जानकारी रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सभी लोग अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे.

लखनऊ-निवेश जुटाने गए मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे CM योगी, मंत्रिमंडल के 5 समूह गए थे विदेश दौरे पर

अगले साल लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले राज्य के मंत्री और अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई देशों के दौरे से आपस लौटे है. CM योगी मंत्री समूहों से मुलाकात करेंगे. निवेश प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे.

देहरादून-उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला

हाई कोर्ट में आज नारको टेस्ट को लेकर होगी सुनवाई. दो आरोपी नारको टेस्ट के लिए दे चुके हैं सहमति. तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का मांगा था नारको टेस्ट के लिए समय. एसआईटी मामले में दाखिल कर चुकी है चार्ज शीट.

22 दिसंबर को विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन

देहरादून विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि आज यानी 22 दिसंबर को विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे. अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का किया है ऐलान. कल पुलिस ने धरना प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त कर्मचारियों को था हटाया. 22 दिसंबर को सुबह 10:00 बजे विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन का किया है ऐलान.

देहरादून-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम

सीएम धामी आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित चिंतन शिविर के कार्यक्रम में 10:30 बजे करेंगे शिरकत. चिंतन शिविर चुनौतियों एवं समाधान को लेकर होगी चर्चा. 25दिसंबर तक चिंतन शिविर का होगा आयोजन.

चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा प्रयागराज दौरे पर

चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा प्रयागराज दौरे पर हैं. सुबह करीब 10 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे चीफ सेक्रेटरी. माघ मेला 2023 और कुंभ 2025 की तैयारियों की करेंगे समीक्षा. मेला प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक. बैठक के बाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में भी पेश होंगे.अधिकारियों द्वारा कोर्ट के निर्देशों का समय से पालन नहीं करने के मामले में उठाए गए कदम की देंगे जानकारी. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को किया था तलब. दोपहर 3 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे.

लखनऊ -निकाय चुनाव आरक्षण मामले पर कोर्ट ने कल भी नहीं सुनाया फैसला, 22 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिकाओं पर बुधवार को फिर सुनवाई की गई. वहीं 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर भी रोक लगा दी गई है.

लखनऊ -मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक , निकाय चुनाव की रणनीति पर बीजेपी की मंथन

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई बीजेपी के बड़े नेता मौजूद. निकाय चुनाव को लेकर बनी रणनीति. भाजपा कोर कमिटी की बैठक में निकाय चुनाव को लेकर हुआ मंथन . बैठक में सहकारिता चुनाव पर भी हुई चर्चा. संगठन के लिहाज से मंत्रियों के प्रभार वाले जिलो की रिपोर्ट पर भी हुई चर्चा. हारे हुए 24 हज़ार बूथों पर बनाये गए प्लान पर हुई चर्चा.

प्रयागराज-ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर अधिवक्ता कोर्ट में रखेंगे पक्ष

प्रयागराज हाई कोर्ट में ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर ,कल करीब एक घंटे तक मामले की हुई सुनवाई. हिंदू पक्ष की तरफ से वकीलों ने कोर्ट में रखीं दलीलें. स्कंद पुराण का हिंदू पक्ष के वकीलों ने दिया हवाला. आज 3.30 बजे से मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट में रखेंगे पक्ष. वाराणसी की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

वाराणसी-ज्ञानवापी मामले में अखिलेश, ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई

वाराणसी में यादव और ओवैसी के हेट स्पीच पर दाखिल याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी. अधिवक्ता हरिशंकर पाण्डेय ने कमीशन की कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग को लेकर दिए नेताओं के बयान एवं इंतजामिया कमेटी पर गंदगी फैलाने के आरोप में दायर की है याचिका. सिविल जज सीनियर डिविजन अश्वनी कुमार के अदालत के 6 मुकदमे में कल दिसम्बर को होगी सुनवाई... इस अदालत में लार्ड विश्वेश्वर की ओर से शीलता मंदिर के महंत शिवप्रसाद पाण्डेय ने दाखिल की है याचिका. दूसरा वाद श्री नन्दी जी महाराज में सितेंद्र चौधरी, तीसरा वाद मां गंगा श्रृंगार गौरी में रंजना अग्निहोत्री ने वाद दाखिल किया है. चौथा वाद सत्यम त्रिपाठी आदी, पांचवा वाद माँ गंगा व सुरेश और छठवां वाद अभिषेक शर्मा ने.

प्रयागराज-शाइन सिटी के भगोड़े सीएमडी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, इंटरपोल ने राशिद नसीम के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

सीबीआई के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी जानकारी. दुबई में रह रहे भगोड़े राशिद नसीम का पासपोर्ट किया जा चुका है जब्त, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से राशिद नसीम की गिरफ्तारी की बढ़ी संभावना. मामले में याचियो के अधिवक्ता को कोर्ट ने सुरक्षा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई मामले की सुनवाई.

कानपुर -सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका

फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान की जमानत याचिका खारिज. जिला जज कोर्ट से हुई खारिज़. इरफान समेत 7 लोगों की जमानत याचिका खारिज.

उत्तरखंड:चंपावत से दो लड़कियां हुई गायब, पुलिस जांच में जुटी

चंपावत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र के ट्रेजरी व कली गांव की रहने वाली दो नाबालिग बालिका अचानक से लापता हो गई हैं. दो नाबालिग बच्चियों के अचानक लापता होने से क्षेत्र में काफी अफरा तफरी का माहौल है . दोनों नाबालिग बालिकाओं के परिजनों ने हर जगह तलाश की पर बालिकाओं का कोई सुराग नहीं लग पाया. जिसके बाद दोनों के परिजनों के द्वारा लोहाघाट थाने में बालिकाओ की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई है. लोहाघाट थाने के प्रभारी एसओ हरीश प्रसाद ने बताया कि लोहाघाट के ट्रेजरी गांव की 17 वर्ष की बालिका 17 दिसंबर को व कली गांव की 16 वर्ष की बालिका 20 दिसंबर को अचानक घर से बिना किसी को कुछ बताए लापता हो गई हैं. परिजनों के द्वारा बालिकाओं की जगह -जगह खोज की गई पर उनका कुछ पता नहीं चल पाया. जिसके बाद परिजनों के द्वारा लोहाघाट थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई है. पुलिस के द्वारा दोनों नाबालिग बालिकाओं की तलाश शुरू कर दी गई है तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है .

देहरादून -खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

थाना डालनवाला में सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज. चेकिंग के दौरान पुलिस से अभद्रता करने का है आरोप. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच.एसपी सिटी सरिता डोभाल का बयान

रेस्क्यू आपरेशन जारी

लखनऊ-गोमती नदी में गिरी तेज रफ्तार कार,हादसे में अभी भी दो लापता ..रेस्क्यू आपरेशन जारी . आज सुबह फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन.

उत्तर प्रदेश-रेड जारी है

आज आयकर विभाग लखनऊ निम्नलिखित मीट उत्पादक और निर्यातक कम्पनीज़ पर रेड कर रहा है-रेड जारी है- 1. Rustam Foods private Limited , of mr.Mohammed Saleem , Lucknow-Unnao. 2. Al Sumama Agro Foods Pvt Ltd, Bareilly, 3. Rehber Food Industries Pvt ltd, Bareilly, 4. Marya Frozen Agro Food Products Pvt ltd, of Mohammed Salim Qureshi, Bareilly

