आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, पढ़ें 1 जनवरी के बड़े समाचार

उतर प्रदेश उत्तराखंड समाचार 1 जनवरी 2023: आज साल 2023 का पहला दिन है. साल के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर जुटेगी भीड़, नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ होगी. नए साल यानी 2023 (New Year 2023) में कई ऐसे बदलाव (Rules change from 1st January 2023) होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में होगी वृद्धि. नए साल के पहले दिन नहीं होंगे बाबा विश्वनाथ के VIP दर्शन, सभी तरह के टिकट भी बंद. यूपी एटीएस ने नौजवानों को जेहाद फैलाने के नाम पर आतंकी बनाने वाले अजहरुद्दीन को किया गिरफ्तार. कानपुर देहात में आज से लागू हुई धारा 144. लखनऊ-यूपी में IPS अफसरों के प्रमोशन आदेश जारी. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक लखनऊ में अगले 2-3 दिन घना कोहरा छाया रहेगा. राजधानी लखनऊ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया

धार्मिक स्थलों पर जुटेगी भीड़

साल के पहले दिन धार्मिक स्थलों पर जुटेगी भीड़, नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ होगी.

दुनिया में नए साल की धूम:रूसी एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में मनाया जश्न, न्यूजीलैंड में आतिशबाजी के साथ 2023 का स्वागत

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में नए साल यानी 2023 का जश्न मनाया गया। इस दौरान ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टॉवर को जगमगाती लाइट्स से सजाया गया। इधर, रूसी एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में जश्न मनाया। रूस के तीन एस्ट्रोनॉट्स सर्गेई प्रोकोपिएव, एना किकिना और दिमित्री पेटेलिन ने नए साल का स्वागत करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सजाया।

New Rules 2023: 1 जनवरी से होने जा रहा ये बड़ा बदलाव, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

कल से नए साल की शुरुआत हो रही है. नए साल यानी 2023 (New Year 2023) में कई ऐसे बदलाव (Rules change from 1st January 2023) होने जा रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं।

CNG-PNG की कीमतों में होगा बदलाव

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में देश के अलग-अलग शहरों के लिए सीएनजी और पीएनजी के रेट (CNG-PNG Rate) जारी करती है. यही वजह है कि नए साल में CNG-PNG के दामों में बदलाव किया जा सकता है. आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली और मुंबई में CNG-PNG की कीमतों में लगातार वृद्धि की जा रही है.

जनवरी में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

नए साल के शुरू होने से पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से 2023 के लिए बैंकों की छुट्टियों (Bank Holidays January 2023) की लिस्ट जारी कर दी गई हैं. जिसके मुताबिक, नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2023 में कुल 14 दिन बैंक बंद (Bank Closed) रहने वाले हैं. साप्ताहिक छुट्टियों से लेकर अलग-अलग राज्यों में होनेवाले त्योहारों के चलते 14 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी.

पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में होगी वृद्धि

नए साल में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स (Post Office Schemes) की ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके तहत एनएससी (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Schemes) और मंथली इनकम स्कीम (Monthly Income Scheme) की ब्याज दरों में इजाफा हुआ है. इन योजनाओं के ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कल यानी 1 जनवरी 2023 से लागू हो रही हैं. एक जनवरी से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर 7 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा, जो फिलहाल 6.8 फीसदी है. इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में मौजूदा 7.6 प्रतिशत के मुकाबले 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. हालांकि, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और 'सुकन्या समृद्धि' योजना की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

गाडियों को खरीदना पड़ेगा महंगा

कई वाहन कंपनियों ने नए साल यानी 2023 में अपने वाहनों के दाम बढ़ने की घोषणा की है. जो कंपनिया अगले महीने से अपनी गाडियों के दाम बढ़ाने जा रही हैं, उनमें होंडा (Honda), मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), हुंदै (Hyundai), टाटा मोटर्स (Tata Motors), मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz), ऑडी (Audi), रेनॉल्ट (Renault), किआ इंडिया (Kia India) और एमजी मोटर (MG Motor) का नाम शामिल हैं.

व्यापारियों के लिए ई-इनवायसिंग के नियम बदलेंगे

1 जनवरी 2023 से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. इसके तहत अब 5 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए ई-इनवायसिंग (E-Invoicing) यानी इलेक्ट्रानिक बिल निकालना अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि, इससे पहले यह सीमा 20 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी. व्यापारियों के लिए (E-Bill) के नियमों में बदलाव करने का मकसद फर्जी बिल जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर रोक लगाना और सिस्टम में पारदर्शिता लाना है.

New Year 2023: नए साल के पहले दिन नहीं होंगे बाबा विश्वनाथ के VIP दर्शन, सभी तरह के टिकट भी बंद

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एक जनवरी को वीआईपी दर्शन नहीं हो सकेंगे। मंदिर में भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सभी तरह के टिकट बंद कर दिए हैं और प्रोटोकॉल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। देर रात तक मंदिर में एक जनवरी को आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियां चलती रहीं।

Rishabh Pant Accident: नींद की झपकी या गड्ढे...पंत के एक्सीडेंट की वजह क्या?

ऋषभ पंत की कार के एक्सीडेंट के अगले दिन शनिवार को एनएचएआई, परिवहन, ट्रैफिक समेत एनएचएआई से जुड़ी सेव लाइफ फाउंडेशन दिल्ली की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच की। टीम ने कार के एक-एक पुर्जे का बारीकी से वीडियो बनाया.

यूपी एटीएस ने नौजवानों को जेहाद फैलाने के नाम पर आतंकी बनाने वाले अजहरुद्दीन को किया गिरफ्तार

सहारनपुर के रहने वाले अजहरुद्दीन को पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार. बीते 26 सितंबर को यूपी एटीएस ने AQIS/JMB मॉड्यूल के लुकमान को गिरफ्तार कर नेटवर्क का किया था खुलासा. लुकमान से जुड़े 10 अन्य लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर की पूछताछ तो सामने आया अजहरुद्दीन का नाम, अजहरुद्दीन नौजवानों को जेहाद चलाने फैलाने के नाम पर वीडियो और साहित्य मुहैया कराता था, भारत में शरिया कानून लागू करने की कोशिश में था अजहरुद्दीन और उसके आका लुकमान का नेटवर्क.

कानपुर देहात में आज से लागू हुई धारा 144

नव वर्ष एवं आगामी त्यौहार तथा स्नातक खंड के चुनाव तथा नगर निकाय के संभावित चुनाव के दृष्टिगत लागू की गई धारा 144 यह आदेश आज से हुआ लागू. अगर बीच में वापस न लिया गया तो जनपद में धारा 144 , 14 फरवरी 2023 तक रहेंगी प्रभावी. अब कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल संगठन बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे कार्यक्रम व जनसभा.

लखनऊ-यूपी में IPS अफसरों के प्रमोशन आदेश जारी

भगवान स्वरूप और अमित चंद्रा एडीजी बने आरके भारद्वाज, उपेंद्र अग्रवाल, रविंद्र गौड़ IG बने दीपक कुमार,सुभाष चंद्र दुबे,अखिलेश कुमार भी IG बने जौनपुर एसपी अजय साहनी डीआईजी पद पर प्रमोट..

1 जनवरी से नए पद पर पदभार ग्रहण करेंगे अफसर

2007 बैच के 9 IAS अफसर सचिव रैंक में प्रमोट नोएडा डीएम सुहास एलवाई सचिव पद पर प्रमोट शीतल वर्मा, आलोक तिवारी सचिव पद पर प्रमोट चैत्रा वी, नवीन कुमार, मुथुस्वामी सचिव पद पर प्रमोट प्रभु नारायण सिंह और अभय सचिव स्तर पर प्रमोट डॉक्टर आदर्श सिंह सचिव पद पर प्रमोट किए गए.

