Benefits Of Basil Leaves: चाहते हैं क्लियर और हेल्दी स्किन, तो ऐसे करें तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल

Health Benefits of Basil Leaves: भारत में तुलसी (Basil) का पौधा बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है. तुलसी में अनेकों औषधीय गुण होते हैं. ही वजह है कि प्राचीन काल से इसे औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इस पौधे सभी हिस्सों का अपना अलग महत्व है. शाखा, बीज, पत्ती, जड़ सभी के अपने-अपने फायदे हैं. आज इस आर्टिकल में हम आपको तुलसी के पत्तों के फायदे और इस्तेमाल के तरीके बताएंगे. इसकी पत्तियों को रोजाना चेहरे पर लगाने से आप कई स्किन प्रॉब्लम्स (Benefits of Basil for Skin) से छुटकारा पा सकते हैं. तो आइये जानते हैं उन तरीकों के बारे में....

1. पिग्मेंटेशन में फायदेमंद

अगर आपके चेहरे पर भी पिग्मेंटेशन है, तो तुलसी के पत्तों के इस्तेमाल करने से लाभ मिल सकता है. इसके लिए 1 चम्मच तुलसी का पेस्ट लें. फिर उसमें आधा नींबू का रस मिलाएं. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं. पेस्ट सूखने के बाद इसे पानी से धो लें. इससे आपके चेहरे पर मौजूद पिग्मेंटेशन और डार्क सर्कल दूर हो जायेंगे.

2. ड्राईनेस करे दूर

तुलसी त्वचा की नमी को बनाए रखता है. इसके लिए एक कप तुलसी के पत्ते पीस ले. फिर उसमें एक चम्मच दही और एक टुकड़ा खीरा घिसकर डाल लें. फिर इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर लगाएं. आधे घंटे बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए चेहरे को साफ पानी से धुल ले.

3. दाग-धब्बों करे दूर

अगर आप भी चेहरे पर दाग-धब्बे को लेकर परेशान हैं, तो तुलसी काफी फायदेमंद हो सकती है. इसके लिए तुलसी की पत्तियों को पीस लें. उसमें एक चम्मच दूध की क्रीम मिलाकर पेस्ट बना लें. फिर चेहरे पर लगा लें. आधे घंटे बाद चेहरा साफ पानी से धो लें.

4. चेहरे निखारे

अगर आप भी अपने चेहरे पर निखार लाना चाहते हैं, तो रोजाना तुलसी की पत्तियां बेहद लाभकारी हैं. इसके लिए तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें. फिर इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर लगा लें. सूखने के बाद चेहरे को साफ पानी से धुल लें. हफ्ते में कम से कम 2 बार इस पेस्ट को लगाएं, आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट नजर आने लगेगा.

5. खुजली और जलन से मिलेगी राहत

अगर आपके चेहरे पर खुजली या जलन हो तो तुलसी रामबाण इलाज है. इतना ही नहीं यह एक्जिमा जैसे कई स्किन इंफेक्शन को भी दूर रखती है. इसके लिए 1 चम्मच तुलसी का पेस्ट लें. उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं. अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं. करीब 15 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धुल लें. इससे आपके चेहरे पर होने वाली खुजली और जलन की समस्या दूर हो जाएगी.

