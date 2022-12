यूपी का ये ग्रामीण जिला कंडोम और अन्य गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल में सबसे आगे, नोएडा-लखनऊ भी पीछे

Condom and Contraceptive use in UP : यूपी का वो कौन सा जिला है, जहां कंडोम या गर्भनिरोधक के अन्य साधनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है. आप भी सोच रहे होंगे कि ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ जैसा शहर होगा, जहां ज्यादा पढ़ी-लिखी और आधुनिक सुविधाओं से लैस आबादी रहती है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में कंडोम या अन्य गर्भनिरोधक साधनों का इस्तेमाल करने वाले टॉप 5 जिलों में मैनपुरी, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत और ललितपुर हैं.

कहां कितनी दर

मैनपुरी : 80

बदायूं :77

गौतम बुद्ध नगर :76

पीलीभीत :74

ललितपुर :74

कानपुर नगर:74

सहारनपुर:74

मुजफ्फरनगर :73

एटा :73

बुलंदशहर :73

गाजियाबाद :73

वाराणसी :73

मेरठ :72

बस्ती :72

बागपत :72

शामली :71

इटावा :71

हापुड़ :70

शाहजहांपुर :70

मुरादाबाद :70

कन्नौज :69

रायबरेली :69

संतकबीर नगर :69

बरेली :69

अलीगढ़ :68

बिजनौर :68

आगरा :68

फर्रुखाबाद :67

सोनभद्र :67

फिरोजाबाद :67

फतेहपुर :66

संभल :66

ज्योतिबाफुले नगर :66

कांशीराम नगर :65

सिद्धार्थनगर :65

कुशीनगर :64

गोरखपुर :64

प्रयागराज :63

गाजीपुर :63

महराजगंज :63

कौशांबी :63

बांदा :62

जालौन :62

जौनपुर :62

झांसी :62

महोबा :62

मिर्जापुर :62

हमीरपुर :61

चंदौली :60

कानपुर देहात :60

हरदोई :58

मथुरा :58

महामाया नगर :58

चित्रकूट :57

रामपुर :57

लखनऊ :56

देवरिया :56

बलिया :55

लखीमपुर खीरी :55

मऊ :54

संत रविदास नगर :54

आजमगढ़ :53

प्रतापगढ़ :52

औरैया :51

सीतापुर :51

श्रावस्ती :50

बलरामपुर :49

अंबेडकर नगर :49

उन्नाव :49

अमेठी :48

सुल्तानपुर :48

फैजाबाद :46

बाराबंकी :45

गोंडा :41

बहराइच :38

Uttar Pradesh : 62

(सारे आंकड़े प्रतिशत में हैं)

उत्तर प्रदेश में गर्भनिरोधक (contraception) के इस्तेमाल की जानकारी हर जिलों में बढ़ तो रही है, लेकिन 18 फीसदी महिलाएं ही फीमेल कंडोम (female condoms) के बारे में जानती हैं. सिर्फ 42 फीसदी आपात गर्भनिरोधक साधनों के बारे में जानती हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ऐसी ही कई जानकारी देती है.

अगर विवाहित महिलाओं में गर्भनिरोधक (contraceptive) साधनों के इस्तेमाल की बात करें तो 15-49 के आयु वर्ग में 62 फीसदी इसकी जानकारी रखते हैं, जो 2015-16 में 46 फीसदी थी. फैमिली प्लानिंग यानी परिवार को छोटा रखने की कवायद की बात करें तो 2015-16 में 32 फीसदी की जगह अब यह 45 प्रतिशत तक पहुंच चुका है. हालांकि ज्यादातर परिवार महिलाओं की भी नसबंदी नहीं कराना चाहते और यह अनुपात 17 फीसदी पर अटका हुआ है.

यूपी के शहरों और गांव में गर्भनिरोधक साधनों के इस्तेमाल में ज्यादा अंतर नहीं हे, ग्रामीण इलाकों में ये 61 फीसदी और शहरी इलाकों में 68 प्रतिशत है. स्कूल नहीं जाने वाली 23 फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल करती हैं. गर्भनिरोधक इस्तेमाल की बात करें तो हिन्दुओं में यह 64 फीसदी, सिखों में 75 फीसदी, मुस्लिमों में 56 फीसदी और अन्य में 68 फीसदी है.

बेटा होने के बाद महिलाओं में गर्भनिरोधक का इस्तेमाल बढ़ जाता है. अगर दो बच्चे हैं और उनमें एक बेटा है तो उनमें से 71 फीसदी फैमिली प्लानिंग करते हैं. जबकि दोनों बेटियां होने पर यह अनुपात घटकर 56 फीसदी रह जाता है.

