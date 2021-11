सलमान खुर्शीद अब पेश कर रहे सफाई, कहा- हिंदू धर्म महान है, विवाद करने वाले बेचारे अंग्रेजी नहीं जानते

सुनील सिंह/संभल: कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshis) की किताब सनराइज ओवर अयोध्या (Sunrise Over Ayodhya) में लिखी एक लाइन ने देस में आक्रोश फैला दिया है. हिंदुत्व को लेकर लिखे गए लेख पर सभी दलों ने कांग्रेस (Congress) और सलमान खुर्शीद पर हमला करना शुरू कर दिया है. इसी बीच अब खुर्शीद ने अपनी किताब पर हुए विवाद को लेकर सफाई पेश की है. उत्तर प्रधेश के संभल में कल्कि महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उन्होंने किताब में यह नहीं लिखा गया है कि हिंदू संगठन बिल्कुल ISIS और बोको हरम जैसा है (Same As ISIS and Boko Haram), बल्कि यह लिखा है कि उसकी तरह है (Similar to ISIS and Boko Haram).

विवाद करने वालों को नहीं आती अंग्रेजी

वहीं, खुर्शीद ने विवाद पैदा करने बालो पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि उन्हें खेद है कि उन्होंने अपनी किताब अंग्रेजी में लिखी है, विवाद खड़ा करने वालों की अंग्रेजी कमजोर है. उन्हें इसका अर्थ समझ नहीं आया. इसके अलावा, खुर्शीद ने सफाई पेश करने के दौरान हिंदू धर्म की जमकर तारीफ भी की है.

खुर्शीद ने हिंदू धर्म को बताया महान

कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद बीते शनिवार की देर रात संभल में चल रहे कल्कि महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए खुर्शीद ने हिंदू धर्म को महान बताते हुए यह भी कहा कि अगर उन्हें इस धर्म से कोई शिकायत होती, तो कल्कि महोत्सव के धार्मिक कार्यक्रम में क्यों आते?

'जनता करेगी किताब का फैसला'

सलमान खुर्शीद ने हिंदू संगठनों द्वारा किताब को बैन किए जाने की मांग के सवाल पर कहा कि यह देश की जनता की अदालत तय करेगी क्योंकि देश की जनता में सभी लोग शामिल हैं.

