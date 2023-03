World Salt Awareness Week 2023: आपका खानपान जितना ज्यादा बैलेंस रहेगा, आप उतने ही हेल्दी रहते हैं. खाना पौष्टिक होना चाहिए. नमक के बिना खाना बेस्वाद हो जाता है. Salt हमारी सेहत के लिए काफी जरूर होता है लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक भी हो सकता है. यही कारण है कि नमक को लेकर लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 14 से 20 मार्च तक वर्ल्ड सॉल्ट अवेयरनेस वीक (World Salt Awareness Week) मनाया जाता है. ये एक हफ्ता दुनिया भर में लोगों को नमक के इस्तेमाल, सेवन और नुकसानों को लेकर जागरुक किया जाता है. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा नमक के सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं.

WHO ने जारी की डराने वाली रिपोर्ट, किया दावा

WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्‍यादा नमक स्‍वास्‍थ्‍य के लिए ठीक नहीं है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया है कि एक बड़ी आबादी जरुरत से ज्यादा नमक का सेवन करती है. डब्‍लूएचओ ने कहा है कि अगर अपने भोजन में लोगों ने नमक की मात्रा कम नहीं की तो आने वाले सालों में लाखों लोग नमक से होने वाली बीमारी का शिकार होकर मर सकते हैं. जैसे कि पहले तो ये आपके शरीर में सोडियम लेवल बढ़ा देगी दिससे आपको हाई बीपी की परेशानी हो सकती है। दूसरा ये शरीर में वॉटर रिटेंशन बढ़ा सकता है जिससे शरीर में सूजन की समस्या पैदा हो सकती है। तीसरा, ये हड्डियों का क्षरण कर सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है. साथ ही ये किडनी और लिवर जैसे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

सेहत के लिए कितना जरूरी नमक

दरअसल, नमक में सोडियम और पोटैशियम मिनरल दोनों पाए जाते है. सोडियम हमारे शरीर में पानी का सही लेवल बनाए रखने में मदद करता है. इतना ही नहीं ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्वों को शरीर के ऑर्गन्‍स तक पहुंचाने में मदद करता है. इन महत्वपूर्ण मिनलर्स की वजह से नर्वस को ऊर्जा मिलती है.

ज्यादा नमक मतलब बीमारियों को बुलावा

ज्यादा नकम नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) की समस्या हो सकती है. हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीजों को तो नमक का सेवन काफी कम करना चाहिए. सोडियम की मात्रा ज्यादा होने से दिल से जुड़ी बीमारियां (Cardiovascular Diseases) हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति को भी नमक कम ही खाना चाहिए. ये हड्डियों का क्षरण कर सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है.

ये किडनी और लिवर जैसे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

Eating too much salt is one of the top risk factors for heart disease, stroke, and death.

WHO’s first global report on sodium intake reduction shows only 5% of WHO Member States are protected by mandatory and comprehensive sodium reduction policieshttps://t.co/hiocdiXUiy pic.twitter.com/NXSv0oe7fn

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 9, 2023