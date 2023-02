Lucknow: स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच मारपीट, TV डिबेट में हुआ बवाल, एक-दूसरे पर लगाए आरोप

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस (Ramcharit Manas Controversy) को लेकर बयानबाजी ने अब हिंसा का रूप ले लिया है. स्वामी प्रसाद (Swami Prasad Maurya) और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास (Mahant Rajudas) के बीच बुधवार को ऐसा ही नजारा दिखा, जब एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेने जा रहे दोनों शख्सियतों के बीच हाथापाई होने लगी. इसका वीडियो भी वायरल हो गया. बताया जाता है कि दोनों के बीच तीखी बहस हुई और फिर देखते ही देखते हाथापाई होने लगी.

दोनों के समर्थकों के बीच भी मारपीट हो गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामला शांत कराया. स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि तपस्वी छावनी मंदिर के महंत राजू दास, महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने तलवार और फरसा लेकर लखनऊ में उन पर हमला करने की कोशिश की.

Uttar Pradesh | Samajwadi Party leader SP Maurya wrote to Lucknow police commissioner alleging that Mahant Raju Das, Mahant Paramhans Das of Tapaswi Chhawni Temple and their supporters, carrying swords and 'pharsa', tried to attack him in Lucknow today.

