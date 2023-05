2000 रुपये का नोट बैंक से कैसे और कब तक बदल सकेंगे, जानें RBI के सारे नियम

2000 Rupees Note Ban : दो हजार के नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई (RBI) अब 2000 के नोटों को जारी नहीं करेगा. 23 मई से 30 सितंबर तक नोटों को किसी भी बैंक में बदल सकते हैं. ऐसे में अगर आपके पास भी दो हजार के नोट हैं तो घबराइये मत. हम बताएंगे नोट बैंक से कैसे और कब तक बदल सकते हैं. RBI के नियम क्‍या हैं.

क्‍या है आरबीआई के नियम

दरअसल, आरबीआई ने नोटों को बदलने के लिए गाइडलाइंस जारी किया है. आरबीआई के मुताबिक, अगर कोई दो हजार का नोट बदलना चाहता है तो वह 10 नोट एक बार में बदल सकता है. इसके मुताबिक, एक बार आप 20 हजार रुपये तक के नोट बदले जा सकते हैं.

₹2000 Denomination Banknotes – Withdrawal from Circulation; Will continue as Legal Tenderhttps://t.co/2jjqSeDkSk

— ReserveBankOfIndia (@RBI) May 19, 2023