INCOME Tax Raid in UP : केयाल एंपायर के दिल्ली-एनसीआर समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी

IT Raid In UP : आयकर विभाग ने दिल्ली, नोएडा गाजियाबाद समेत कई शहरों में केयाल एंपायर डिजाइन (KEYAL EMPIRE DESIGN PVT) के ठिकानों पर छापेमारी की है. कंपनी के कार्यालयों पर ये रेड 24 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रही है. दिल्ली -एनसीआर समेत कई अन्य शहरों में इस छापेमारी को लेकर इनकम टैक्स विभाग की ओऱ से कुछ नहीं कहा गया है.केयाल एंपायर डिजाइन कपड़ों से जुड़ा कारोबार करती है.आयकर विभाग के 12 अधिकारियों की टीम ने ये रेड की है.अंकित केयाल और पायल केयाल (Ankit Keyal Payal keyal) से जुड़े परिसरों में ये छापेमारी की है. जानकारी के मुताबिक, कर चोरी के संदेह में ये कार्रवाई की गई है. हालांकि आयकर विभाग उसके कार्यालयों से अहम दस्तावेज खंगाल रहा है. लेकिन उसकी ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं.