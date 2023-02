IND W vs AUS W Playing 11: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी का फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

IND W vs AUS W Semifinal Playing 11: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच आईसीसी विमेंस टी-20 वर्ल्डकप का मुकाबला होगा. जो भी टीम इसमें जीत दर्ज करेगी, वह फाइनल में जगह बनाएगी. केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर होने वाले इस मैच को लेकर दोनों टीमें तैयार हैं, कुछ ही देर में दोनों टीमें मैदान पर नजर आएंगी. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन क्या है.

भारतीय टीम में हुए ये बदलाव

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम में बदलाव किए गए हैं. पूजा वस्त्राकर खराब सेहत की वजह से टीम से बाहह हैं, उनकी जगह स्नेहा राणा को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ की जगह राधा यादव को टीम में शामिल किया गया है. वहीं, देविका की जगह यस्तिका भाटिया को शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11

एलिसा हीली (विकेटकीपर), बेथ मूनी, मेग लैनिंग (कप्तान), एशलेग गार्डनर, एलिसे पेरी, ताहलिया मैकग्राथ, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वेयरहम, जेस जोनासेन, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन.

भारत की प्लेइंग-11

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, यास्तिका भाटिया, स्नेह राणा, शिखा पांडे, राधा यादव, रेणुका ठाकुर सिंह.

भारतीय टीम को मैच से पहले बड़ा झटका लगा है, जहां टीम की तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर बीमारी के चलते बाहर हो गई हैं, उनकी जगह टीम में स्नेहा राणा को शामिल किया गया है. इसकी जानकारी बीसीसीआई ने ट्विटर के जरिए दी है, जिसमें लिखा है, ''तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर संक्रमण के कारण बाहर हो गई हैं, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने भारतीय टीम में पूजा वस्त्राकर की जगह स्नेहा राणा को शामिल करने की मंजूरी दे दी है.''

UPDATE - Pacer Pooja Vastrakar has been ruled out due to an upper respiratory tract infection!

The Event Technical Committee of the ICC Women’s T20 World Cup 2023 has approved @SnehRana15 as a replacement for Pooja Vastrakar in the India squad! #T20WorldCup | #TeamIndia pic.twitter.com/NKiTvp22Hn

— BCCI Women (@BCCIWomen) February 23, 2023