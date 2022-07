कंफर्म टिकट मिलने में अब नहीं होगी परेशानी, यहां जानें Tatkal Ticket Booking का आसान तरीका

IRCTC Tatkal Ticket Booking: आजकल तत्काल टिकट (Tatkal Ticket ) बुक करने वालों की संख्या बढ़ है. मौजूदा समय में ज्यादातर लोग तत्काल में टिकट बुक करते हैं. बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो, शादियों का सीजन हो या त्योहार का लोग फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं. इसलिए रेल से जाने-आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में अचानक बाहर जाना पड़े या कई बार ट्रेन टिकट बुकिंग (Train Ticket Booking) में देरी की वजह से रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है. फिर मजबूरन तत्काल टिकट का ऑप्शन चुनना पड़ता है और टिकट कंफर्म न हो, तो बहुत परेशानी होती है.

तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान कुछ बातें का ध्यान

आज हम आपको कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं. इन टिप्स को अपनाने के बाद आप कभी भी तत्काल टिकट बुक कराने में मात नहीं खाएंगे और टिकट बुकिंग भी काफी आसान हो जाएगी. तत्काल टिकट लेते समय अगर समझदारी से फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो टिकट लेना काफी मुश्किल हो जाता है. तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है.

तत्काल टिकट बुकिंग में टाइमिंग सबसे अहम

तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान टाइमिंग का ही सबसे अहम रोल होता है. अगर आपसे कुछ सेकेंड की भी देरी हुई, तो आपको टिकट नहीं मिलती, लेकिन आपकी टाइमिंग बिल्कुल सही रहती है, तो आपको टिकट मिल जाती है. इसलिए तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही आप IRCTC Login कर लें.

मास्टरलिस्ट फीचर

यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे मास्टरलिस्ट फीचर लेकर आया है. इसकी फीचर की हेल्प से आप यात्रा और यात्री का विवरण पहले से ही फॉर्म में भर सकते हैं. इसके बाद आप जब भी टिकट बुक करेंगे, तो आपको अलग-अलग जानकारी दर्ज नहीं करनी होंगी. जिससे आपका तत्काल टिकट कुछ ही सेकेंड में कंफर्म हो जाएगा. आप इस बात का ध्यान रखें कि उस समय सावधानी के साथ अपने सभी काम पूरे करें.

ऐसे करें मास्टरलिस्ट फीचर का इस्तेमाल

1.इसके लिए सबसे पहले आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाएं.

2.इसके बाद 'My Account' में जाकर' My Profile' पर क्लिक करें.

3.यहां आपको 'Add/Modify Master List' का ऑप्शन नजर जाएगा.

4.यहां आप पहले से ही यात्री का नाम, जन्मतिथि, लिंग, बर्थ, खाना आदि पूरी जनकारी दर्ज करें.

5.इसके बाद आप नीचे दी गई 'Submit' बटन पर क्लिक करें.

6.अब आपके एक पैसेंजर की मास्टर लिस्ट बन जाएगी.

7.टिकट बुकिंग के समय 'My Passenger List' पर जाकर इसे सीधे कनेक्ट किया जा सकता है.

