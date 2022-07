दोस्तों के साथ सिक्किम, दार्जिलिंग घूमने का उठाएं लुत्फ, IRCTC लाया है किफायती Tour Package

IRCTC Tour Package: नार्थ बंगाल और सिक्किम घूमने के लिहाज से बहुत की खूबसूरत स्थान हैं. यहां ऊंचे-ऊंचे और हरे-भरे पहाड़, टी गॉर्डन, घने जंगल और नदियां इन जगहों की खूबसूरती में चांद लगाते हैं. ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए हैं. यहां कि खूबसूरत किसी का भी मन मोह लेती है. अगर आप भी इन स्थानों पर घूमना चाहते हैं, तो आपके पास एक बेहतर मौका है.

दरअसल, आईआरसीटीसी (IRCTC) एक शानदार टूर पैकेज (Tour Package) लेकर आया है. इसके तहत यात्रियों को सिक्किम, दार्जिलिंग और कलिंमपोंग की सैर कराई जाएगी. यहां हम आपको इस पैकेज से जुड़ी हर एक जानकारी दे रहे हैं.

इन टूरिस्ट स्थानों की खूबसूरती है कमाल

सिक्किम, दार्जिलिंग और कलिंमपोंग के फेमस स्थानों के बारे में तो आपने कई बार लोगों से ही सुना होगा, लेकिन यहां अब भी कई जगहें हैं जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया है. अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का प्लान कर रहे हैं, तो यह ट्रिप आपके लिए बेस्ट रहेगा.

पैकेज डिटेल्स

इस पैकेज के तहत आपको ट्रेन के जरिए ट्रैवल कराया जाएगा. इस टूर पैकेज का नाम- Himalayan Golden Triangle Rail Tour With Toy Train है. 8 दिन और 7 रातों के इस ट्रिप में आप सिक्किम, दार्जिलिंग और कलिंमपोंग की कई खूबसूरत जगहों का दीदार कर सकेंगे.

