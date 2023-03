IPL 2023 Live streaming for free: यहां फ्री में देखें आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग, GT vs CSK के बीच होगा पहला मुकाबला

IPL 2023 Live streaming for free: आईपीएल के चाहने वालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. लीग का 16वां सीजन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, जहां चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स और गत चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इस बार मैच के प्रसारण को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं, जानिए आप मैच को टीवी, मोबाइल और लैपटॉप पर कहां देख पाएंगे.

सबसे पहले जान लीजिए आईपीएल 2023 के पहले मैच से जुड़ी डिटेल के बारे में (GT vs CSK Match Details)



आईपीएल 2023 के पहले मैच में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम भिड़ेंगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच टॉस 7 बजे होगा जबकि मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा. मैच से पहले हर बार की तरह सीजन की ग्रैंड ओपनिंग से शुरुआत होगी.

टीवी पर कहां देख सकेंगे मैच (How To Watch IPL 2023 Match Broadcast in India)

आईपीएल 2023 के मैचों को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. स्टार नेटवर्क ने साल 2023 से 2027 तक यानी अगले पांच साल के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में टीवी प्रसारण अधिकारों को खरीदा है. जिसके तहत आईपीएल 2023 और 2024 में 74 मैचों और 2025 और 2026 में कुल 84 मैचों का प्रसारण किया जाएगा.

भारत के अलावा अन्य किस देश में कहां देख सकते हैं मैच (How To Watch IPL 2023 Broadcast in Other Country)

भारत में जहां स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैचों का प्रसारण किया जाएगा. वहीं UK में स्काई स्पोर्ट्स नेटवर्क यूनाइटेड स्टेट में विलो टीवी, ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स स्पोर्ट्स पाकिस्तान में यप टीवी, बांग्लादेश में गाजी टीवी पर आईपीएल के मैचों का प्रसारण किया जाएगा.

मोबाइल पर कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग(How To Watch IPL 2023 Live Streaming)

आईपीएल 2023 के मैचों का प्रसारण इस बार डिज्नी+हॉटस्टार एप पर नहीं किया जाएगा. क्रिकेट फैंस जियो सिनेमा एप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. बता दें कि यह एक दम फ्री होगी.